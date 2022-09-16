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Дорожное строительство

Обзор строительства трассы М12. 2ПК (обход Владимира).

 © www.youtube.com

Михаил (koshmarius) снял с дрона второй этап строящейся трассы М12 (Обход Владимира). На видео вы можете ознакомиться с текущей, весьма вдохновляющей по темпам работ, ситуацией по строительству данной магистрали.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/En7WQ_t9HQE
Источник: https://www.youtube.com/user/koshff2

дорожное строительство, инфраструктура, владимирская область, трасса М12
  • Нет аватара siberia2012
    16.09.2214:17:21

    Путешествовать по России на авто стало прям кайфово. Федеральные дороги прям на уровне. Муниципальные бы ещё поттянуть в некоторых регионах.

    #1253746
    • Нет аватара Mr.Dmives
      16.09.2214:21:25

      Ну в этом направлении мы тоже тут регулярно новости наблюдаем. У меня в 2020 году самые положительные впечатления остались от региональных дорог в Ленинградской области например. Ну и Краснодарский край в этом плане в целом очень порадовал.

      #1253747
  • Нет аватара vajo
    16.09.2214:57:42

    кольцевой перекресток с пятью выездами — тот еще трешак будет    

    #1253749
    • Нет аватара Mr.Dmives
      16.09.2215:26:37

      Ну не факт. Будем смотреть по ходу дела. Там же трафик не такой, как был например на кольце в Павловске на трассе М4. Наверняка проектировщики просчитали на перспективу.

      #1253751
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