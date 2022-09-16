Обзор строительства трассы М12. 2ПК (обход Владимира).
Михаил (koshmarius) снял с дрона второй этап строящейся трассы М12 (Обход Владимира). На видео вы можете ознакомиться с текущей, весьма вдохновляющей по темпам работ, ситуацией по строительству данной магистрали.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/En7WQ_t9HQE
Источник: https://www.youtube.com/user/koshff2
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