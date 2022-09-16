В Татарстане запустили три новых объекта газомоторной инфраструктуры
В рамках ПМГФ-2022 состоялся запуск в опытно-промышленную эксплуатацию комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) «Тюлячи» компании «ТопГаз», криоАЗС «РариТЭК» в городе Набережные Челны и КСПГ Газпрома в Высокогорском районе республики Татарстан.
Инвестиции компании «ТопГаз» в КСПГ «Тюлячи» составили 1,5 млрд.рублей. Инвестиции ООО «Газпром СПГ Технологии» в КСПГ «Садилово» и в криоАЗС от «РариТЭК» не указаны.
Так, на стенде ООО «Газпром СПГ Технологии» состоялся запуск комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово» в Высокогорском районе. В состав комплекса входит технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час. Топливо будет производиться при помощи технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением. Получаемый СПГ будут хранить в криогенных резервуарах на территории комплекса, а затем отгружать на заправочные станции компании «Газпром СПГ технологии», расположенные в Татарстане, а также в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.
Правительством региона отмечено, что завод что все активно работают, как по сжатому, так и по сжиженному газу. Есть большие планы на будущее. Выражена благодарность руководству «Газпрома» за поддержку наших проектов. Преимущества газомоторного топлива — экономичность и позитивный экологический эффект. Сегодня это не только коммерческие автомобили, но и локомотивы, сельхозмашины, речные суда. Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов.
Как отметил зам.председателя правления «Газпрома» Маркелов, ввод комплекса «Садилово» значительно расширяет возможности по использованию газа в качестве моторного топлива.
«Транспортники очень ждали этого комплекса, чтобы перевозить грузы по маршруту Запад-Восток. Очень важно, что это будет происходить на СПГ. Это и экономика, и экология», — сказал Маркелов.
Проект строительства комплекса «Садилово» реализуется в рамках программы «Газпрома» по развитию малотоннажного производства и использованию СПГ на территории России. Синхронно реализуется создание сети криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС) для заправки магистрального автотранспорта вдоль федеральных трасс, в том числе на трассе М-7 «Волга».
Чуть позже на стенде «РариТЭК Холдинг» прошла церемония запуска ещё одного комплекса по сжижению природного газа в Тюлячинском районе. Мощность первого этапа составляет 1,5 тонны в час, в перспективе его планируется довести до 6 тонн в час. Одновременно в Набережных Челнах по видеосвязи состоялось открытие КриоАЗС.
Из Набережных Челнов на связь с Маркеловым вышло руководство Тюлячинского района. Завод по сжижению газа «ТопГаз» с инвестиционной составляющей в 1,5 млрд рублей и значимый для республики готов для промышленной эксплуатации, акт ввода получен.
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