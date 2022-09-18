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Дорожное строительство

В Калуге запустили движение по Северному обходу

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/E5RtnwIE8ak

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co
Источник: https://roads.ru/forum/topic/36924-...a-uchastke-annenki-zherelo/page/18/

дорожное строительство, Калужская область
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