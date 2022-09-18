В Находке спущен на воду первый из восьми краболовов

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8 сентября на Находкинском судоремонтном заводе состоялся спуск краболова проекта ССа5712LS «Капитан Хазан» строительный № 030.

Технические характеристики краболова проекта CCa 5712LS:

Длина 57,7 м;

Ширина 12,6 м;

Осадка 4,84 м;

Дедвейт 950 м;

Площадь кормовой рабочей палубы 140 м2;

Хранение живого краба в RSW-танках 120/640 т/м3;

Скорость 12,6 узлов;

Экипаж 24 человек.

Заказчик ООО «Алестар» ГК «Антей». Проект разработан компанией «Дамен Инжиниринг».

Всего на НСРЗ строится восемь краболовов проекта ССа5712LS для трех заказчиков: ООО «Антей Север», ООО «ТРК» и ООО «Алестар». Все они были одновременно заложены в июне 2020 года.

Новые суда неограниченного района плавания предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России. На борту судна будет установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел с помощью конусных ловушек и хранить 100 килограммов живого краба в девяти изолированных танках, оборудованных системой жизнеобеспечения.

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