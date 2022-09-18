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Судостроение и судоходство

В Находке спущен на воду первый из восьми краболовов

 © korabel.ru

8 сентября на Находкинском судоремонтном заводе состоялся спуск краболова проекта ССа5712LS «Капитан Хазан» строительный № 030.

Технические характеристики краболова проекта CCa 5712LS:

Длина 57,7 м;

Ширина 12,6 м;

Осадка 4,84 м;

Дедвейт 950 м;

Площадь кормовой рабочей палубы 140 м2;

Хранение живого краба в RSW-танках 120/640 т/м3;

Скорость 12,6 узлов;

Экипаж 24 человек.

Заказчик ООО «Алестар» ГК «Антей». Проект разработан компанией «Дамен Инжиниринг».

Всего на НСРЗ строится восемь краболовов проекта ССа5712LS для трех заказчиков: ООО «Антей Север», ООО «ТРК» и ООО «Алестар». Все они были одновременно заложены в июне 2020 года.

Новые суда неограниченного района плавания предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России. На борту судна будет установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел с помощью конусных ловушек и хранить 100 килограммов живого краба в девяти изолированных танках, оборудованных системой жизнеобеспечения.

 © korabel.ru

 © korabel.ru
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...vyy_krabolov_proekta_ssa5712ls.html

судостроение, краболов проекта CCa5712LS, Находкинский судоремонтный завод, Приморский край
  • Нет аватара Exegen
    18.09.2221:16:12

    Краболовы новые — хорошо, но что это изменит: как не видело 99% населения крабового натурального мяса, так и не увидит, весь краб неизвестно кто ест, так как даже в местах лова ценники на них космические?

    С рыбой немного лучше, но не намного, ценники не соответствуют, несколько кругов проходят, прежде чем к потребителю поступает. Проблема известна и существует, но не решается.

    Отредактировано: Exegen~21:19 18.09.22
    #1253792
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