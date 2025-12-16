На Находкинском СЗ спущен на воду краболов «Бухта Ольга» проекта CCa5712LS
На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Бухта Ольга» проекта CCa5712LS. Судно построено для группы компаний «Антей».
Судно проекта CCa5712LS (Crabcatcher 5712 Live Storage) предназначено для добычи и перевозки живого краба. Серию отличают ледовый класс Ice2, улучшенные мореходные качества, более высокая по сравнению с действующим флотом производительность, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности. Краболовы оснащены системами автоматизации и цифрового контроля технологических процессов.
Главная особенность краболова — система для хранения живой продукции. Она представляет собой систему из 32 независимых танков, расположенных в двухуровневом трюме. Каждый танк оснащен оборудованием для контроля температуры, солености и содержания кислорода в воде, что обеспечивает сохранность не менее 98% продукции. Емкость трюма в 2 раза больше, чем могут перевозить старые суда.
