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Судостроение и судоходство

Россия строит ещё два секретных судна проекта 03182р

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244647&hash=200d432ec1c15253
Источник: https://vk.com/wall-166596029_188947

Судостроение
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