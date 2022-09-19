Компания «Нижне-Кулое» открыла в Вологодской области первую очередь комплекса на 300 голов КРС

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Компания «Нижне-Кулое» открыла в Верховажском районе Вологодской области первую очередь крупного животноводческого комплекса. Проект реализуется 2019 года. Объект будет запущен в два этапа. На сегодняшний день закончено строительство коровника на 300 голов с доильным залом. В перспективе — возведение еще одного коровника на 300 голов и родильного отделения на 85 голов.

Общая плановая стоимость проекта составляет 295 млн рублей, из которых 165 млн — расходы на строительство первой очереди. В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала следующей стройки.

Сегодня количество работников на введенном в работу объекте составляет пять человек, — специалисты переведены из других подразделений предприятия. После введения в эксплуатацию второй очереди численность сотрудников будет увеличена до десяти за счет дополнительного набора.

«Реализация первой очереди инвестиционного проекта позволила создать современный объект с использованием новых технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с современным доильным залом, с обеспечением компьютеризации процессов доения. В здании коровника смонтировано полимерное покрытие кормового стола, установлены автопоилки, чесальное оборудование. В зоне отдыха животных предусмотрены маты, приготовление и раздача кормосмеси производится смесителем — кормораздатчиком. Кроме того, построены административно-бытовые помещения, санитарно-ветеринарный пропускник», — рассказал председатель СПК «Нижне-Кулое» Владимир Астафьев.

Колхоз «Нижне-Кулое» — сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на молочном скотоводстве, с разведением крупного рогатого скота холмогорской породы, является градообразующим предприятием Верховажского района. Поголовье скота на 1 сентября 2022 года составляет 1297 голов, в том числе 465 коров (уровень предыдущего года).

По итогам прошлого года занимает первое место в районном рейтинге по валовому надою молока, поголовью коров и продуктивности дойного стада. По надою молока на одну корову предприятие занимает шестое место в областном рейтинге.