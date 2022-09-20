Транспортировка гороха без повреждений — в бункере со специальной конструкцией от донского завода
Машиностроительный завод BONUM показал свою крайнюю разработку — бункер для доставки гороха целым и неповрежденным.
Bonum для перевозки гороха © agriline.by
Бункер-перегрузчик разработан так, чтобы беречь целостность сухого гороха при перегрузке. Кто не знает, это культура с хрупкой кожицей. Она крошится при агрессивной выгрузке. Теряется ее товарный вид и потребительские свойства.
Бункер-перевозчик предназначен для забора бобовых из комбайна в процессе уборки урожая на поле и дальнейшего перемещения его к периметру для перевалки на полуприцепы. Работа уборочной техники не прекращается, что гарантирует беспрерывность процесса.
Машиностроительный завод BONUM изготовляет технику для работы почти со всеми аграрными культурами. До конца 2022 года запланировано увеличить объем производства на 30-40% в сравнение с аналогичным периодом в предыдущем году. Компания БОНУМ стремится развивать агронаправление. Она выпускает полуприцепы и спецтехнику разного назначения: цистерны на базе полуприцепов, контейнеровозы, шторные и шторно-бортовые полуприцепы, зерновозы.
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