Запущен в работу Кутынский горно-обогатительный комплекс
Запустили в работу новый горно-обогатительный комплекс на Кутынском золоторудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Первая продукция ГОКа, полученная на старте, — золотосеребряный цементат.
Ожидается, что средний объем производства на новом предприятии составит более 3 тонн золота в год.
Реализация этого инвестиционного проекта — часть стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Планируется, что ежегодно налоговые поступления в бюджет составят порядка 1,2 млрд рублей.
Окисленная руда будет перерабатываться на участке кучного выщелачивания мощностью 1,3 млн тонн руды в год. Далее — финальный этап на фабрике с процессом Мерилл-Кроу, чтобы получить золотосеребряный цементат, из которого на аффинажном заводе будут выплавляться золотые слитки.
Упорную руду планируют перерабатывать на флотационной фабрике «Ресурсов Албазино» (предприятие находится в районе им. Полины Осипенко, входит в «Полиметалл»), а затем уже обогащенный концентрат с помощью технологии автоклавного окисления — на Амурском гидрометаллургическом комбинате компании.
Справочно: К изучению запасов Кутынского месторождения «Полиметалл» приступил около 10 лет назад. Рудные запасы для отработки открытым способом на месторождении составляют 12 млн. тонн руды со средним содержанием 2,9 г/т и общим объемом золота 35 тонн. Добавочные минеральные ресурсы Кутына для отработки открытым и подземным способами составляют 2,5 млн. тонн руды со средним содержанием золота 5,1 г/т и общим объемом золота 13 тонн.
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