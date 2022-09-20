Третий асфальтобетонный завод запустили на Дальнем западном обходе Краснодара
На Дальнем западном обходе Краснодара на производственной площадке в станице Новотитаровская запустили третий асфальтобетонный завод. Он необходим для ускорения работы по прокладке автомобильной дороги.
Завод будет работать круглосуточно и выпускать асфальтобетонные смеси всей необходимой номенклатуры и стандартов. Производительность — 240 тонн в час. Битум на завод будут вести из других регионов, а песок и щебень — из собственных карьеров ГК «Дон».
Сейчас Дальний западный обход Краснодара строят более 800 человек и 200 спецмашин. Общая протяженность дороги составит 51,2 км.
Трасса пройдет у станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304-й км существующего участка М-4 «Дон» в районе станицы Динской.
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