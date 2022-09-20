Роботизированная ферма запущена в Борском районе Нижегородской области

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Роботизированная ферма на 825 молочных коров введена в эксплуатацию в городском округе городе Бор Нижегородской области. Проект реализовало ООО «Племзавод им. Ленина». Объем инвестиций — 500 млн рублей.

«Ферма рассчитана на 825 голов молочного направления. Процессы кормления и доения животных, а также уборка помещения здесь полностью автоматизированы, что позволило нам полностью уйти от ручного труда и значительно повысить производительность. С внедрением роботов-дояров в нашем хозяйстве увеличилось производство молока, также улучшилось его качество», — рассказал исполняющий директор ООО «Племзавод им. Ленина» Дмитрий Петров.