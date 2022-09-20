Автозавод «Урал» запустил новый цех

© uralaz.ru

Автомобильный завод «УРАЛ» направил более 630 млн рублей на создание нового централизованного производства, предполагающего полный цикл изготовления надстроек автомобилей. Увеличение объёмов производства будет осуществляться за счёт автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок.

Новый цех расположился на 9000 квадратных метрах и включает в себя несколько участков, а также окрасочную линию из шести камер.

Реализовывать идею начали в 2019 году, был изготовлен паспорт инвестиционного проекта, произведены необходимые расчеты. Летом 2020-го года первый этап проекта получил одобрение инвесткомитета и был рекомендован к реализации. Он включал в себя перемещение, оптимальную расстановку и запуск оборудования.

© uralaz.ru

В соответствии с технологической стратегией предприятия планировалось создание полного цикла производства надстроек в одном корпусе.

Второй этап проекта предполагает увеличение производственных мощностей и снижение затрат при производстве самосвальных установок за счет автоматизирования процессов, внедрения новых технологий и оптимизации конструкций надстроек. Эти мероприятия позволяют повысить технологичность изделий, снизить массу самосвальной установки и, как следствие, улучшить технические характеристики готовой продукции, которая станет более конкурентоспособной на рынке.

В процессе реализации проекта было приобретено новое оборудование. Например, закуплен и запущен в работу кантователь самосвальной платформы, а 12 новых сварочных аппаратов позволяют выполнять работу качественнее и быстрее. Также были поменяны аппараты клепки на установке натяжки боковых бортов, заработали новые фильтровентиляционные установки (ФВУ), воздушные компрессора и кран-балки, обеспечивающие работу цеха. Была полностью автоматизирована мойка изделий. А окраска деталей теперь производится с использованием новой для завода системы подачи краски, что позволяет снизить ее расход.

Производство по полному циклу — заготовка, сварка, окраска и сборка- запустили в августе, но проект на этом не заканчивается. Планируется и дальше поэтапно приобретать новое автоматизированное оборудование для заготовительного передела, сварочных и окрасочных работ. Полностью данный проект завершится в 2026-м году.

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