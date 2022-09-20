Производство сварочной проволоки для судостроения запущено в Санкт-Петербуре

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Турецкая «Магмавэлд» в партнёрстве с российской компанией запустила в Петербурге завод по выпуску проволоки для судостроения.

Предприятие расположено в индустриальном парке «Марьино», в Петродворцовом районе. Предприятие производит сварочную порошковую проволоку, которая широко применяется в судостроении и в судоремонте. Производство на этом заводе запущено в начале августа. До этого работали на арендных площадях в Колпино.

Завод выпускает в месяц 50-55 тонн продукции, работая в две смены. «Заказов у нас подписано до конца года», — отметил генеральный директор завода Андрей Гавшинский.

В числе основных заказчиков — Выборгский судостроительный завод, ПСЗ «Янтарь», Севастопольский морской завод.

Сумму инвестиций компания не раскрывает.