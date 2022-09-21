Складские тележки Сибталь и штабелёры SIBLINE.

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В период действия антироссийских санкций выросло количество брендов, покидающих нашу страну, рынок грузоподъемного и складского оборудования, не только избежал стагнации, но и показал определенные темпы роста. Прежде всего, это обусловлено интересом компаний из восточных регионов, которые планируют занять место, покидающих Россию, западных и европейских производителей. Вместе с тем, в условиях нарушения логистических цепочек, которые мы наблюдаем в последние два года, многие компании стараются увеличить складские запасы, для того чтобы избежать дефицита продукции. Эти и другие факторы, позволяют нам, пусть и со сдержанным, но все же — оптимизмом, смотреть на происходящие перемены в складской и логистической отраслях. Если же говорить о состоянии нашей экономики в целом, то приходится констатировать, что крупный и средний бизнес, переживает далеко не самые лучшие времена, что заставляет рачительных хозяев «затянуть узелок», экономя каждый рубль. Таким образом, исходя из текущих реалий, становится очевидным, что для эффективного обслуживания складского комплекса, сегодня, быть может как никогда, рынку нашей страны требуется надежная и желательно не дорогая складская техника.

Именно поэтому, нам бы хотелось обратить Ваше внимание на продукцию, представляемую компанией «Грузовая механика». Эта компания является правообладателем таких российских торговых марок, как «СИБТАЛЬ» и «SIBLINE», представляющих свои интересы в направление грузоподъёмного оборудования и складской техники. Ассортимент и стоимость линейки складской техники этой компании позволит Вам удовлетворить все необходимые потребности в обслуживании складов от маленькой площадки до большого терминала. Самое востребованное складское оборудование, ручные гидравлические тележки, в простонародье -рохля. Они популярны за счёт своей простоты и удобства в использовании, поскольку тележка значительно упрощает перемещения груза и позволяет избежать тяжёлых физических нагрузок. В линейке продукции СИБТАЛЬ есть несколько модификаций складских тележек, из которых можно подобрать оборудование, соответствующее различным требованиям и задачам. Модельный ряд включает тележки с разной длиной вил, от 800 мм до 2000 мм. Чем короче вилы, тем манёвреннее тележка. Длинные вилы, в свою очередь, позволяют, без проблем перевозить более габаритный груз. Так же тележки различаются по грузоподъёмности. Чаще всего используют модель грузоподъёмностью 2,5 тонны, но есть возможность выбора от 2 до 5 тонн.

Тележки грузовые СИБТАЛЬ © mastergrad.com

К основным особенностям тележек СИБТАЛЬ, улучшающих их качественные характеристики относятся:

— Усиленные вилы

— Закрытые, защищённые подшипники

— Прочные, полиуретановые колёса

— Разборный гидроузел

— Прорезиненная рукоятка

Элементы грузовой тележки СИБТАЛЬ © mastergrad.com

В качестве дополнения, можно так же отметить наличие моделей тележек с весами. Это удобная опция в случае необходимости весового контроля получаемого или выдаваемого груза.

Тележки грузовые СИБТАЛЬ с весами © mastergrad.com

Важным моментом для любого оборудования является возможность его технического обслуживания, особенно при длительном периоде эксплуатации. Время от времени вам придётся менять сальники и обслуживать гидравлический узел тележки. При покупке оборудования СИБТАЛЬ, вы не столкнётесь с какими либо сложностями, потому, что сможете, приобрести оригинальный рем.комплект и без особого труда провести замену деталей.

Более сложное и многофункциональное оборудование для обслуживания многоярусных складов, перемещения груза на поддонах, погрузки и выгрузки автомобильного транспорта, компания «Грузовая механика» представила под брендом SIBLINE. К наиболее простым и надёжным инструментам можно отнести ручные гидравлические штабелёры. Штабелёр, не требующий каких либо элементов электропитания, подъём груза производится за счёт накачивания гидравлической системы с помощью ручного или ножного привода. Достаточно компактный с небольшим углом разворота, что расширяет возможности его использования на площадках с ограниченным пространством. Модели классифицируются по высоте подъёма, массе поднимаемого груза, длине и ширине вил. При этом ширина вил может регулироваться от 290 до 850 мм, что делает штабелёр практически универсальным и позволяет поднимать и перемещать грузы не стандартных размеров. Используя модели ручных штабелёров SIBLINE, Вы сможете комфортно работать, поднимать и перемещать груз от 1 до 1,5 тонны, на высоту от 1,6 до 3 метров. Не сложное управление, крепкая рама и надёжный привод, позволяют пользоваться штабелёром продолжительное время.

Штабелёр ручной SIBLINE © mastergrad.com

Более низкая стоимость, по сравнению с электрическим штабелёром, делает его доступным. К более сложному оборудованию можно отнести, электрические штабелёры, представленных под брендом SIBLINE. Если у Вас небольшой, многоярусный склад, и Вам кажется, что для его обслуживания простого гидравлического штабелёра не достаточно, обратите внимание на модель SPN, при невысокой стоимости и схожих характеристиках, подъём груза в модели SPN осуществляется за счёт мощного электрического гидронасоса, который питается от гелевой аккумуляторной батареи, достаточно компактной и простой в обслуживании. О состоянии заряда аккумулятора Вас проинформирует соответствующий индикатор. Перемещение же самого штабелёра, как и гидравлической модели, так же осуществляется вручную. Следующие три модели электрических штабелёров SIBLINE J,W,G — это полноценные самоходные устройства. Начальной моделью среди электрических штабелёров, можно считать модель J — это самоходный сопровождаемый штабелёр, который перемещается и поднимает груз самостоятельно, на высоту до 3,5 метров, но в сопровождении оператора, следующего за ним. Вес поднимаемого груза от 1-1,2 тонн. Отметим, что эта модель имеет самую доступную цену в линейке самоходных штабелёров от 150 000 руб.

Штабелёры Sibline сопровождаемые © mastergrad.com

Модели W и G имеют площадку для оператора, на которой он может перемещаться, управляя штабелёром. Так же они имеют поручни безопасности. Эти модели оснащены более мощными, обслуживаемыми свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Грузоподъёмность в зависимости от модели 1,5-1,6 тонн, а высота подъёма груза от 3 до 5,6 м. В качестве различия между моделями можно отметить, что модификация GP может использоваться в складах с невысокими потолками, т.к мачта не выезжает вверх, пока вилы не поднимутся до определённой высоты. Так же на некоторых моделях есть усиление руля, облегчающее управление штабелёром. Диапазон цены на эти модели находится в пределах 300-600 000 руб. Мы кратко рассмотрели линейку складской техники SIBLINE, более подробно о моделях электрических штабелёров поговорим в следующих статьях.

Штабелёры Sibline электрические самоходные © mastergrad.com

Подводя итог данного обзора, стоит отметить, что при производстве продукции под торговой маркой СИБТАЛЬ и SIBLINE, уделяется повышенное внимание как качеству и надёжности выпускаемого оборудования, так и его технологичности. Это позволяет сохранять высокие эксплуатационные характеристики продолжительное время и вместе с тем удерживать доступные цены на рынке. Грузовые тележки СИБТАЛЬ и штабелёры SIBLINE мало в чем уступая европейским аналогам, значительно выигрывают в ценовом предложении. В первую очередь, именно этими факторами и объясняется уверенно набирающая их популярность в России и как следствие, большое количество положительных отзывов среди своих покупателей.