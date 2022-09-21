«Союз МС-22» пристыковался к МКС

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21 сентября 2022 года в 20:06:33 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-22» («К. Э. Циолковский») с экипажем 68-й длительной экспедиции причалил к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции.

На борту корабля — космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. После открытия переходных люков между кораблем «Союз МС-22» и модулем «Рассвет» они присоединятся к космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу и Джессике Уоткинс, а также астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти.

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Корабль назван «К.Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. На нем помимо экипажа на станцию доставлены около 120 кг полезных грузов, в том числе средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, бортовую документацию и расходные элементы служебной аппаратуры, предметы одежды и личные вещи космонавтов, рационы питания и свежие продукты, а также укладки для проведения научных экспериментов «Экон-М», «Биопленка», «Взаимодействие-2», «Биомаг-М», «МСК-2», «ФАГЕН», «Кардиовектор», «Цитомеханариум» и «Рефлекс».

В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС с плановой продолжительностью 188 суток намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей «Прогресс МС-21» и «Прогресс МС-22» и проведение научно-прикладных исследований.

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» стал первым из них, а 3 октября 2022 года космонавту Роскосмоса Анне Кикиной в составе экипажа Crew-5 предстоит отправиться на станцию на корабле Crew Dragon. Реализация соглашения позволит при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

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