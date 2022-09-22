Новый российский самолёт ВиС вышел на авиационно-химические работы

ВиС — российский сверхлёгкий самолёт, производство которого находится в Волгоградской области. Двухместный высокоплан предназначен для первоначального обучения пилотированию, ознакомительных полётов, обработки сельскохозяйственных культур и других задач авиации общего назначения.

Самолёт достаточно прост в управлении, не имеет особенностей пилотирования и благодаря бюджетной стоимости и использованию авиаконверсированных автомобильных двигателей имеет все шансы стать народным самолётом.

Подробности в 135 выпуске FlightTV ©Видео с youtube.com

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© flighttv.ru

© flighttv.ru

© flighttv.ru