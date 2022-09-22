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Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Все чаще владельцы предприятий выбирают комбинированное решение в реализации пункта весового контроля. Ведь законодательство нашей страны предусматривает суровые штрафы для юридических лиц за нарушения грузоперевозок, в том числе за перегруз транспорта в общей массе и нагрузки на ось в частности.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Для решения такого вопроса компания АСП реализует комбинированную весовую, которая предусматривает наличие автомобильных весов с полным заездом транспортного средства и дополнительной платформы для измерения осевых нагрузок. Что позволяет владельцу предприятия избежать существенных расходов на оплату штрафов.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Такой весовой комплекс была реализован для одного из ведущих аграрных предприятий воронежской области в начале этого года. Данное предприятие имело на своей территории старые 40 тонные 12 метровые механические автомобильные весы, которые уже не могли полноценно выполнять функцию учета сырья и требовали постоянное дорогостоящее сервисное обслуживание. Представители предприятия обратились к производителям весоизмерительного оборудования с запросом на поставку весов, для учета и отгрузки сырья.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Компания АСП предложила самый оптимальный вариант, с модернизацией имеющихся автомобильных весов с поднятием наибольшего предела взвешивания до 100 тонн и увеличением длины грузоприемной платформы до 20 метров, а также внедрением дополнительных весов для осевого взвешивания. Такой вариант позволил значительно сократить расходы на проект, а также избежать дополнительных расходов по строительству нового пункта весового контроля. Был согласован выезд инженера, для проведения осмотра весовой и заключения об объемах необходимых работ. После получения положительного заключения, был подписан договор модернизацию и поставку весов, с общей датой исполнения проекта в 24 дня. В проекте были предусмотрены строительно-монтажные работы

по усилению и удивлению существующего фундамента;

демонтажу механической части;

монтажу грузоприемной платформы;

монтажу тензометрического оборудования;

прокладке сигнальных кабелей;

выводу весовых терминалов в помещение весовщика.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

По окончанию работ, была произведена точная настройка оборудования с помощью эталонного груза заказанного у местного отделения ЦСМ. По достижению точных показаний обоих весов, были приглашены представители Воронежского ЦСМ для проведения первичной государственной поверки, по результатам которого весь объект включающий был принят заказчиков в полном объеме и без нареканий.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятияКомбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

В итоге вместо старых механических весов, заказчик получил современный пункт весового контроля, в который вошли 100 тонные 20 метровые автомобильные весы, весы для измерения осевых нагрузок, помещение весовщика и двухскатный навес.

Официальный сайт компании АСП https://асп.рф/
Источник: https://асп.рф/news/single/moderniz...ezhskogo-agrarnogo-predpriyatiya/70

автомобильные весы, автовесы, производство, промышленность
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