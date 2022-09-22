Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Все чаще владельцы предприятий выбирают комбинированное решение в реализации пункта весового контроля. Ведь законодательство нашей страны предусматривает суровые штрафы для юридических лиц за нарушения грузоперевозок, в том числе за перегруз транспорта в общей массе и нагрузки на ось в частности.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Для решения такого вопроса компания АСП реализует комбинированную весовую, которая предусматривает наличие автомобильных весов с полным заездом транспортного средства и дополнительной платформы для измерения осевых нагрузок. Что позволяет владельцу предприятия избежать существенных расходов на оплату штрафов.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Такой весовой комплекс была реализован для одного из ведущих аграрных предприятий воронежской области в начале этого года. Данное предприятие имело на своей территории старые 40 тонные 12 метровые механические автомобильные весы, которые уже не могли полноценно выполнять функцию учета сырья и требовали постоянное дорогостоящее сервисное обслуживание. Представители предприятия обратились к производителям весоизмерительного оборудования с запросом на поставку весов, для учета и отгрузки сырья.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Компания АСП предложила самый оптимальный вариант, с модернизацией имеющихся автомобильных весов с поднятием наибольшего предела взвешивания до 100 тонн и увеличением длины грузоприемной платформы до 20 метров, а также внедрением дополнительных весов для осевого взвешивания. Такой вариант позволил значительно сократить расходы на проект, а также избежать дополнительных расходов по строительству нового пункта весового контроля. Был согласован выезд инженера, для проведения осмотра весовой и заключения об объемах необходимых работ. После получения положительного заключения, был подписан договор модернизацию и поставку весов, с общей датой исполнения проекта в 24 дня. В проекте были предусмотрены строительно-монтажные работы

по усилению и удивлению существующего фундамента;

демонтажу механической части;

монтажу грузоприемной платформы;

монтажу тензометрического оборудования;

прокладке сигнальных кабелей;

выводу весовых терминалов в помещение весовщика.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

По окончанию работ, была произведена точная настройка оборудования с помощью эталонного груза заказанного у местного отделения ЦСМ. По достижению точных показаний обоих весов, были приглашены представители Воронежского ЦСМ для проведения первичной государственной поверки, по результатам которого весь объект включающий был принят заказчиков в полном объеме и без нареканий.

Комбинированный пункт весового контроля для воронежского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

В итоге вместо старых механических весов, заказчик получил современный пункт весового контроля, в который вошли 100 тонные 20 метровые автомобильные весы, весы для измерения осевых нагрузок, помещение весовщика и двухскатный навес.

Официальный сайт компании АСП https://асп.рф/