ГК «Агат» покончила с зависимостью от иностранного ПО

Один из крупнейших автодилеров России — ГК «Агат» практически завершил масштабный проект по переходу с программного обеспечения Windows и других зарубежных разработчиков на отечественные ИТ-продукты. Производительность и функциональность информационной системы компании при этом увеличились. Кроме того, предприятие освободилось от лицензионных платежей на десятки миллионов рублей в год в адрес компаний из недружественных стран.

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Компания признала риски использования западного ПО неприемлемыми

Уход западных производителей программного обеспечения создал неприемлемые риски для российских компаний. Установленные на российские компьютеры программы перестали обновляться, а потому резко растет уязвимость ИТ-систем предприятий от вирусов и участившихся хакерских атак. Отключение от западных облачных сервисов — к примеру, таких, как Microsoft Exchange Online, Microsoft Office 365 или Microsoft Teams — может вызвать катастрофичные последствия, снизив уровень управления компаниями практически до нуля.

Руководство ГК «Агат» — одного из крупнейших автодилеров России, имеющего 32 дилерских центра в двенадцати регионах страны, осознало эти риски еще четыре года назад и поставило перед своим ИТ-подрядчиком ООО «Протон» задачу перевести работу информационной системы предприятия исключительно на российское программное обеспечение.

Сегодня эта задача выполнена.

С Windows на Linux за одну ночь

На первом этапе реализации проекта по отказу от зарубежного ПО компания «Протон» перевела более 1 500 компьютеров ГК «Агат» с операционной системы Windows на Свободное программное обеспечение — Linux. «Сложность этой задачи была обусловлена тем, что сотрудники, вечером работавшие на компьютерах с операционной системой Windows, на следующее утро должны были войти на машины под управлением Linux со своими учетными записями и паролями, без проблем пользоваться привычными для них корпоративными сервисами, 1С, корпоративной почтой, мессенджерами и специализированным ПО, — рассказывает начальник технического блока компании „Протон“ Денис Курманов. — Одновременно с этим было необходимо сохранить эффективность централизованного управления ИТ-инфраструктурой компании и не допустить роста численности персонала в службе технической поддержки».

В столь крупных масштабах этого пока никто не делал.

Централизованно всеми рабочими станциями компании можно управлять благодаря использованию Microsoft Active Directory. В Linux ничего подобного нет. Поэтому, если потребуется обновить, к примеру, 1С или офисный пакет на всех компьютерах, это придется делать вручную, что невозможно ни за ночь, ни за выходные. «Чтобы сохранить уровень централизованного управления, нам пришлось изобретать собственный „велосипед“, — рассказывает Денис Курманов, — потому что существующие готовые решения для столь крупной компании, как ГК „Агат“ не подходили».

Вначале были приняты принципиальные решения — выбор дистрибутива и общей архитектуры ИТ-системы. К выбору дистрибутива подошли особенно тщательно, в том числе и с точки зрения безопасности. Риски отключения российского бизнеса от OpenSource-решений Денис Курманов считает минимальными, но их все равно надо было предусмотреть. Linux использует распределенную систему зеркал своих репозиториев, в том числе, с обновлением безопасности. Debian GNU/Linux, в пользу которого был сделан выбор, отзеркален и в России — в Яндексе.

После прорисовки архитектуры системы разработчики создали прототип — по сути, моноблок с установленной операционной системой, на котором обкатывалась работа прикладного программного обеспечения разных подразделений компании. После апробирования прототипа разработчики развернули систему в одном из отделов дилерского центра, собрали обратную связь, исправили ошибки, затем повторили эту операцию в другом отделе и т. д. Когда новую операционную систему устанавливали в одном из дилерских центров целиком, начинали работу в следующем. Постепенно на Linux перевели все дилерские центры.

На этом этапе работы не удалось избежать некоторых ошибок. К примеру, в одном из салонов ГК «Агат» в начале реализации проекта при централизованном автоматическом обновлении рабочих станций с зеркала Debian несколько компьютеров вышли из строя. Программное обеспечение на них пришлось перезаливать вручную. В дальнейшем компания создала локальное зеркало Debian и внедрила контроль за поступающими с него обновлениями.

Microsoft — это не только Windows

Но операционная система — это лишь верхушка айсберга, которую видят пользователи. Нужно было отказаться и от других ИТ-продуктов Microsoft, в том числе, от операционных систем Microsoft Windows Server и Систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server. А без СУБД невозможна работа никаких ERP-систем, включая российскую «1С», которой пользовалась ГК «Агат». Потому на следующем этапе проекта ООО «Протон» сменил СУБД MS SQL на PostgreSQL, которое развивается российской компанией Postgres Professional.

Основная сложность этого этапа состояла в том, что было слишком мало «боевых» инсталляций 1С на PostgreSQL. Постгрес SQL более требователен к качеству кода, написанного для 1С. Поэтому даже незначительные ошибки в коде, которые пропускал MS SQL, могут приводить к существенной деградации производительности системы и даже простоям. Разработчикам приходилось тестировать 1С — блок за блоком — и решать выявляемые проблемы. Сегодня необходимая для этого информация имеется на профильных информационных ресурсах и на Портале информационно-технологической поддержки компании 1С. В 2019 году инженерам компании «Протон» многое приходилось изобретать заново.

Всего на реализацию этого этапа проекта ООО «Протон» потратило около года. Столь большой срок, по словам Дениса Курманова, был связан со спецификой бизнеса ГК «Агат». Если бы компания использовала только типовые решения 1С, процесс переписывания и тестирования кода можно было бы исключить. В последние годы компания 1С проводит большую работу по интеграции своей системы с PostgreSQL и Linux. А потому инсталляция 1С на Свободном ПО существенно упростилась. В малых компаниях, по опыту успешно реализованных специалистами ООО «Протон» проектов сменить Microsoft SQL на PostgreSQL можно за один-два дня.

В результате реализации этого этапа потери для бизнеса ГК «Агат» в случае полного прекращения работы продукции Microsoft в России были бы резко снижены. А производительность ИТ-системы компании не только не снизилась, но даже и возросла.

Не Windows единым

Но риски все же оставались — ведь ГК «Агат» пользовалась не только продукцией Microsoft, но и другим зарубежным программным обеспечением. Поэтому была поставлена задача избавиться от импортного ПО на 100%.

Для ее выполнения ООО «Протон» на протяжении четырех лет планомерно меняло в ГК «Агат» продукт за продуктом, сервис — за сервисом.

Сотрудники «Агат» пользовались западными сервисами видеосвязи — ZOOM, Skype и подобными. Разработчики не только реализовали проект организации видеоконференцсвязи предприятия на основе Open-Source-программы Jitsi Meet, но и интегрировали ее с системой 1С:предприятие. Благодаря этому ГК «Агат» вывела часть специалистов из автосалонов — они консультируют клиентов по видеосвязи. Благодаря централизации нагрузка на высококвалифицированных специалистов (и их зарплаты) возросли, а высвободившихся менее квалифицированным сотрудникам предприятие предложило другую работу.

В колл-центре компании использовалось зарубежное ПО для организации телефонной связи с клиентами. Был разработан новый софт на основе Open-Source-программы Jitsi Meet, которую интегрировали с системой 1С. В результате компания получила возможность создать распределенный контакт-центр — операторы будут работать не в офисе, а дома.

Разработана и внедрена собственная система обеспечения информационной безопасности, надежно защищающая информационные ресурсы компании. Реализованы и другие проекты.

Не все получилось сделать быстро — отчасти из-за позиции контрагентов и госструктур. К примеру, долго не удавалось создать рабочее место кассира под Linux из-за того, что нужно было интегрировать его со считывателем банковских карт Сбербанка. А Сбербанк никакого ПО кроме Windows не признавал. Но с февраля в России отношение к западному программному обеспечению резко изменилось, и дело пошло быстрее. Кассы автосалонов салонов «Агат» уже не используют ПО Windows. Подобных примеров было немало.

В настоящее время ГК «Агат» практически полностью отказалась от зарубежного программного обеспечения — небольшие доделки будут выполнены до конца года. По словам директора по технологиям ГК «Агат» Игоря Иванова, риски использования зарубежного софта в компании уже полностью исключены. При этом производительность ИТ-системы предприятия возросла, а сотрудники получили новые удобные ИТ-сервисы. Кроме того, ГК «Агат» избавилась от лицензионных платежей за использование зарубежного ПО, которые ранее составляли десятки миллионов рублей в год.

ГК «Агат» для полного отказа от импортного программного обеспечения потребовалось пять лет. Используя ее опыт, другие крупные и средние компании могут сделать это много быстрее. ООО «Протон» придерживается идеологии Свободного программного обеспечения и публикует все свои разработки на специализированных информационных ресурсах, чтобы ими бесплатно пользовались другие российские ИТ-специалисты. А также является партнером отечественных поставщиков ПО: AstraLinux, SberCloud, 1С…

Подробнее о проектах ООО «Протон» в области импортозамещения можно ознакомиться в блоге компании.