Брянский машиностроительный завод поставил грузовые магистральные тепловозы в Казахстан
Брянский машиностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») направил в адрес ведущих промышленных предприятий Казахстана два магистральных тепловоза 2ТЭ25КМ. Контракт на их поставку был заключен в 2022 году.
Один грузовой локомотив Брянского машиностроительного завода будет работать на АО «Качары руда» — для этой компании 2ТЭ25КМ построен впервые. «Качары руда», расположенная в Кустанайской области Казахстана, специализируется на добыче железной руды открытым способом. Второй 2ТЭ25КМ был направлен в адрес АО «Шубарколь Комир» — одного из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля, в парке которого уже имеется один такой локомотив.
Локомотивы, изготовленные на Брянском машиностроительном заводе, отличаются высоким качеством комплектующих и комфортом для локомотивных бригад. Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.
Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ выпускаются на БМЗ с 2014 года. На сегодняшний день эксплуатируется более 600 локомотивов этой серии. 2ТЭ25КМ предназначены для работы в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Локомотивы этой серии работают в России, Монголии, Казахстане, Узбекистане и Туркмении.
Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией — «ТМХ Инжиниринг», подразделения которого расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.