Брянский машиностроительный завод поставил грузовые магистральные тепловозы в Казахстан

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Брянский машиностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») направил в адрес ведущих промышленных предприятий Казахстана два магистральных тепловоза 2ТЭ25КМ. Контракт на их поставку был заключен в 2022 году.

Один грузовой локомотив Брянского машиностроительного завода будет работать на АО «Качары руда» — для этой компании 2ТЭ25КМ построен впервые. «Качары руда», расположенная в Кустанайской области Казахстана, специализируется на добыче железной руды открытым способом. Второй 2ТЭ25КМ был направлен в адрес АО «Шубарколь Комир» — одного из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля, в парке которого уже имеется один такой локомотив.

Локомотивы, изготовленные на Брянском машиностроительном заводе, отличаются высоким качеством комплектующих и комфортом для локомотивных бригад. Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ выпускаются на БМЗ с 2014 года. На сегодняшний день эксплуатируется более 600 локомотивов этой серии. 2ТЭ25КМ предназначены для работы в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Локомотивы этой серии работают в России, Монголии, Казахстане, Узбекистане и Туркмении.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией — «ТМХ Инжиниринг», подразделения которого расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.