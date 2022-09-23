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21.09.2022

Большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко», построенный АО «Адмиралтейские верфи», вышел на первый промысел из Санкт-Петербурга.

«Капитан Вдовиченко» — это одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, так называемый супертраулер, — подчеркнул замглавы ведомства. — Его корпус относится к ледовому классу Аrc3, что позволяет вести промысел даже в тяжелых погодных условиях дальневосточных морей. Это головное судно в серии проекта СТ-192. Ее строительство осуществляется в рамках государственной программы по обновлению отечественного рыбопромыслового флота и повышению эффективности освоения национальных биоресурсов. Серия супертраулеров будет состоять из 10 таких судов. Для обеспечения достройки всех этих судов проводится работа по замещению иностранного судового комплектующего оборудования.

Это — первое судно в серии. Благодаря ледовому классу, оно станет первым в своем классе и типе, которое осуществит переход из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути. Траулер имеет возможность выходить в самые отдаленные от берега районы. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик данного судна позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Уверен, что многолетний опыт и профессионализм команды, которая будет трудиться на борту «Капитана Вдовиченко», сделают заявленные цифры реальностью и укрепят позиции российского добывающего флота в Мировом океане.

Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье Российской Федерации, в Баренцевом и Охотском морях.

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.