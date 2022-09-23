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СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Новый продукт — гранула Vivilen rPET — содержит до 25-30% повторно используемого полимера и теперь будет выпускаться на предприятии «ПОЛИЭФ».

Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей.

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После выхода на проектную мощность «ПОЛИЭФ» сможет ежегодно выпускать до 144 тысяч тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Объем повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 тысяч тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок. Для запуска этого производства СИБУРу потребовалось интегрировать линию подачи вторичного сырья в уже существовавшую на башкирском предприятии технологическую цепочку производства первичного ПЭТ. При этом общая мощность ПОЛИЭФ по выпуску ПЭТ составит 252 тысячи тонн в год.

Новое оборудование уже прошло стадию опытно-промышленной эксплуатации и омологации продукта у первых потенциальных потребителей. Все тесты подтвердили — Vivilen rPET по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает первичному полимеру, соответствует нормативным требованиям пищевой безопасности и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания. Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей. В его финансировании принял участие в том числе Фонд развития промышленности.

«ФРП выдал льготный заем предприятию в размере 1,2 млрд рублей под 1% годовых, поскольку проект имеет важный экологический аспект. Новое производство использует вторичное сырье, что снижает углеродный след и уменьшает объемы пластиковых отходов», — отметил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

© frprf.ru Отмечено, что « ПОЛИЭФ» — один из лидеров «зеленой повестки. Здесь многое делают для совершенствования производственных процессов, не наносящих вреда окружающей среде. Новый комплекс по производству ПЭТ-гранул сочетает множество направлений. Это инновационное производство, переработка вторичного сырья, решение экологических проблем, «зелёная энергетика». С 2019 года мы неоднократно рассматривали строительство новой линии на заседаниях Инвестиционного комитета Башкортостана. И республика многое сделала для того, чтобы этот проект состоялся. Это и преференции, это и компенсации по инженерной инфраструктуре, и в целом организационное сопровождение.

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«СИБУР последовательно работает над повышением экологичности своего бизнеса. Это комплексная задача, которая включает в себя проекты по снижению воздействия на окружающую среду действующих производств, социальные программы по развитию привычки к ответственному потреблению. Повышение экологичности продукта — третья важная составляющая и проект Vivilen rPET яркий пример ее воплощения в металле. Сегодня мы не просто запустили производство ПЭТ-гранулы с содержанием вторичного сырья, а, по сути, замкнули жизненный цикл материала из пластиковой бутылки в мусорном баке в новую бутылку», — рассказал член правления — исполнительный директор СИБУРа Александр Петров.

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Комплекс в Благовещенске стал первым для СИБУРа в области собственного производства синтетических материалов с использованием вторичного сырья. Реализованный проект открывает окно возможностей для производителей упаковки, которых от использования вторичных полимеров удерживала необходимость инвестировать в дополнительное оборудование — Vivilen rPET этого не требует. Кроме того, компания продолжает разработку и совместно с партнерами осваивает решения, которые позволяют возвратить в цикл потребления и другие виды полимеров, в том числе широко используемые полиэтилен и полипропилен.

https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-09-23/v-bashkirii-sibur-zapustil-proizvodstvo-pet-granul-s-vovlecheniem-vtorichnogo-syrya-2963642

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