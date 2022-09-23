Ростех передал два вертолета для первого межрегионального лесопожарного центра

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал два вертолета Ми-8МТВ-1 для ФБУ «Авиалесоохрана». В общей сложности в центр поставлено шесть вертолетов, четыре из них уже поступили в Авиалесоохрану и помогают в тушении пожаров. Винтокрылые машины предназначены для оснащения межрегионального лесопожарного центра «Север».

Вертолеты изготовлены на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». Воздушные суда обеспечивают возможность быстрой переброски мобильных групп и их точечного десантирования, позволяют эвакуировать людей из труднодоступных и опасных мест, используются для доставки лесопожарной техники, спасательного оборудования и грузов.

«Шесть вертолетов на вооружении Авиалесоохраны — это не просто техническое оснащение, это то, чего в современной истории учреждения не было. Четыре вертолета успешно прошли весенний и летний пожароопасные сезоны. Два из них были забазированы в Якутии, и регион по итогам сезона уменьшил площадь лесных пожаров в 13 раз. Конечно, это не только заслуга вертолетов, это ежедневная работа всех звеньев. Но оперативности в доставке парашютистов-десантников авиационная техника добавила. Уверен, два новых вертолета, которые по прибытию в центр „Север“ сразу же заступят на боевое дежурство, будут работать также исправно и четко», — сказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Для локализации пожаров и доставки воды в отдаленные и труднодоступные районы возгораний с каждым бортом поставляется водосливное устройство ВСУ-5А. Для его применения, а также для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн машины оснащены внешней подвеской.

«Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 могут работать практически в любых климатических условиях. Каждый вертолет способен перевезти до 22 десантников-пожарных и оперативно высадить мобильные группы в труднодоступных местах. Для увеличения дальности полета и обеспечения возможности выполнения задач на удаленных территориях винтокрылые машины оснащены дополнительными топливными баками. Вертолеты этой серии хорошо зарекомендовали себя на службе в Авиалесоохране. Они задействованы в патрулировании территорий и принимают участие в тушении пожаров с 2016 года», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В салонах подготовлены места под установку медицинских модулей, а также размещено швартовочное оборудование для транспортировки грузов внутри кабины. Вертолеты оснащены системой раннего предупреждения близости земли, бортовым оборудованием спутниковой навигации и поисковыми прожекторами.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 полностью соответствуют задачам Авиалесоохраны по обнаружению и тушению труднодоступных и удаленных лесных пожаров. Первые два вертолета были получены в конце 2021 года и в текущем пожароопасном сезоне оказали действенную помощь в тушении труднодоступного лесного пожара в горном районе Тункинского национального парка на территории Бурятии, а также в тушении труднодоступных пожаров на землях лесного фонда на территории Якутии и Иркутской области. Вторая партия винтокрылых машин Ми-8МТВ-1 была получена федеральной Авиалесоохраной в начале августа, и один вертолет был оперативно переброшен в Республику Саха (Якутия), второй — в Иркутскую область для охраны заповедных территорий Байкала. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета, что крайне важно для борьбы с огнем на бескрайних лесных просторах.

Винтокрылые машины Казанского вертолетного завода давно зарекомендовали себя в Авиалесоохране — в 2016 году на Алтай был передан вертолет Ми-8МТВ-1 в грузовом варианте исполнения. Воздушное судно дислоцируется на Алтайской базе авиационной охраны лесов и обслуживает территорию площадью более 6 млн гектаров.

«Вертолеты серии Ми-8/17 традиционно поставляются заказчикам в том числе для пожаротушения, авиационного мониторинга пожарной опасности и спасательных миссий. Эти машины неоднократно получали высокую оценку эксплуатантов при выполнении различных авиационных работ благодаря своей надежности и простоте в обслуживании, — отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург. — Для оснащения центра „Север“ нами поставлено шесть современных многофункциональных вертолетов».