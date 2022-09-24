В Курганской области открыли линию по выпуску полиэтиленовой трубы

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Линия по выпуску полиэтиленовой трубы для предприятий ЖКХ и энергетического комплекса запустил Курганский завод комплексных технологий. Полиэтиленовые трубы разного диаметра применяются также для питьевого водоснабжения, промышленности — в зависимости от материала, из которого они изготавливаются. Линия работает на российском сырье. План по объёмам выпуска — почти 250 погонных километров труб до конца этого года. Эту высокотехнологичную линию производства предприятие смогло запустить благодаря поддержке правительства Курганской области.

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«Это стало возможным благодаря субсидии, которая выделена федеральным бюджетом через фонд Агентства технологического развития Курганской области, — пояснил директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров. — В итоге за 50 процентов стоимости мы купили современное оборудование. С нашей стороны есть обязательства, которые будем неукоснительно выполнять. В том числе создавать рабочие места. У нас уже появилось 26 рабочих мест одновременно с вводом в эксплуатацию данного оборудования».

О важности конструктивного сотрудничества между бизнесом, промышленниками и региональной властью для достижения высокого производственного и экономического результата говорят все резиденты индустриального парка.

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«Квинтэссенция того успеха, который здесь есть — это сотрудничество с регионом. Им обусловлены перспективы развития, — подчеркнул представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров. — Плюс кадровый потенциал, который есть в Курганской области. Здесь очень много квалифицированных инженерно — технических кадров, которые мы пытаемся использовать».

В ходе прошедшего сегодня индустриального фестиваля был заключён ряд контрактов на поставку продукции резидентов Курганского индустриального парка новым заказчикам. Изделия предприятий, работающих на его площадке, уже пользуются широким спросом и в нашей области, и в других регионах страны.

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В завершение были вручены награды призёрам и победителю конкурса профессионального мастерства «Золотые руки», который проходил в рамках сегодняшнего индустриального фестиваля. Третье место у команды «Энерго — Газ — Ноябрьск», второе завоевали профессионалы предприятия «Сургутские городские электрические сети». Победу одержала команда сотрудников Курганского завода комплексных технологий.