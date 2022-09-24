Новую производственную площадку открыл агрохолдинг «Юбилейный» в Тюменской области

Новую производственную площадку для хранения зерна открыл агрохолдинг «Юбилейный» в посёлке Коточиги Викуловского района 22 сентября.

Инвестор вложил 170 млн рублей в создание нового подразделения. На площадке построили два ангара для хранения семян общей площадью 3 тыс. кв. м, административно-бытовой корпус, весовое хозяйство, растворный узел и заправочную станцию.

С появлением второй хозрасчётной площадки для жителей района создано дополнительно 18 рабочих мест: механизаторы, трактористы, бригадиры, агрономы и механик.

Компания реализует инвестиционный проект по расширению площади обрабатываемых земель: к 2024 году показатель должен составить 125 тыс. гектаров. На сегодняшний день это 93 тыс. га, или 13,6% земель Тюменской области — самый крупный показатель региона.

В рамках инвестпроекта в 2021 году агропредприятие приобрело 20 тыс. га в Викуловском районе.

«Мы успели возвести объект к уборочной кампании, — отметил генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов. — Надеюсь, в Викуловском районе мы добьёмся средних результатов по холдингу, а может быть, они будут и выше. 2022 год складывается для нашего предприятия хорошо. Готовимся установить очередной рекорд в своей истории — засыпать 230 тысяч тонн зерна в бункерном весе».