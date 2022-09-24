Тверской станкостроительный завод запустил новый участок механической обработки
На Тверском станкостроительном заводе завершена реконструкция старых помещений и введён в эксплуатацию новый участок механообработки.
Изготовлены полы с износостойким покрытием, оштукатурены и окрашены стены. Установлен новый мостовой кран. Выполнено энергоснабжение и освещение.
На данном участке установлены большие металлообрабатывающие станки для обработки крупногабаритных элементов:
— двухпалетный горизонтальный обрабатывающий центр ФГ40МФ4,
— вертикальный обрабатывающий центр ФС110МФ5,
— пятиосевой обрабатывающий центр FIVE650,
— продольно-фрезерный обрабатывающий центр для обработки заготовок длиной до 8,5 метров,
— плоско-шлифовальный станок WALDRICH-COBURG с двумя шлифовальными суппортами для обработки заготовок длинной до 8 метров.
Такое оснащение цеха позволит заводу изготавливать узлы станков самостоятельно, делая производство более локализованным, экономичным и менее зависимым от внешних факторов.
Тверской станкостроительный завод является одним из лидеров в России в производстве металлообрабатывающих станков с ЧПУ.
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