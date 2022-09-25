Меднографитированные электрощетки для троллейных токосъемных устройств.

Предприятием ООО «Русстройкомплект» освоено производство очередной конфигурации токосъемной щетки электрических машин — электрощетки из металлографитного материла марки МГОСО. Отличие исполнения, -щетка сложной геометрической формы изготавливается из цельного куска меднографитированного материала методом механической обработки.

электрощетки токосъемные для U15, U25, U35 © r-s-com.ru

Щетки предназначены для одинарных и двойных токосъемников троллейных токосъемных устройств KST — изолированной контактной рельсы, U15, U25, U35. Применяются для легковых кранов, аттракционов, транспортных установок, подвесных электрических дорог, передвижных платформ, устройств такелажного хранения, контрольных установок для серийного производства, подъемников, жалюзийных ворот, передачи данных и сигналов.

U15 — для тока длительной нагрузки до 100А,

U25 — для тока длительной нагрузки до 450А,

U35 - для тока длительной нагрузки до 1250А.

Используются в качестве скользящего токосъемного контакта в крановых троллеях, — в мостовых и козловых кранах. Является расходной запасной частью.

ООО «Русстройкомплект», город Зеленоград. Компания занимается разработкой, изготовлением щеточных токосъемных узлов двигателей постоянного тока.

Разработкой изготовлением щеток электрических машин. Особым вниманием у потребителей пользуются конструкции щеточных узлов и их составляющих, разработанных для замены импортных вышедших из строя и в связи с ограничениями, невозможными к поставке. Собственное производство позволяет изготавливать опытные образцы, необходимые минимальные партии. Минимальная партия — 1 штука. Это относиться как щеточному токосъемному узлу в сборе, так и его составляющих. В разработку закладываются исключительно отечественные материалы.

Данное направление создалось и стало приоритетным с 2017 года. Когда в компанию обратилась организация с проблемой изготовления токосъема микроразмера, 1,5×1,5×20мм., и способом его крепления на стальную пластину — исполняющую роль щеткодержателя. Задача была решена. По итогам работы был разработан способ нанесения на меднографитированный материал слоя под пайку. Автор идеи Резникова Людмила Александровна, одновременно, руководитель предприятия.

На данный момент ООО «Русстройкомплект», так же, готово предложить решения по модернизации имеющихся щеточных узлов, разработку под них электрощеток с подбором электрографитированного материала под физико-технические параметры электродвигателя.

Наталья Сиукаева. 25.09.2022.