Видеообзор бульдозера 10 тягового класса от российского производителя ЧЗПТ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/hlZoLbnA_jw
Бульдозер с полусферическим отвалом, однозубым рыхлителем и системой безопасности Ропс Фопс. Данная модель самая часто используемая для любых строительных, планировочных работ, на грунтах любой категории сложности.
Вся техника проходит предпродажную обкатку и находится на гарантии.
«Челябинский Завод Промышленных Тракторов» осуществляет производство и поставку дорожно-строительной техники и запасных частей, а также стационарное и выездное сервисное обслуживание и эксплуатационный ввод своей продукции на предприятии заказчика.
Предприятие предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества: всю выпускаемую продукцию предприятие реализует по заводским ценам. На весь ассортимент действует гарантия 12 месяцев со дня покупки. Кроме изготовления и реализации спецтехники, завод занимается техобслуживанием, а также продажей запчастей, комплектующих и дополнительного оборудования к дорожно-строительным машинам.
Бульдозер Челябинского Завода Промышленных Тракторов — видео от клиента
Видео снято машинистом бульдозера на полигоне ТБО в Г. Шахтерске.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/f5ZUr6HI0tk
Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!
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