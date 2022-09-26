Видеообзор бульдозера 10 тягового класса от российского производителя ЧЗПТ

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/hlZoLbnA_jw

Бульдозер с полусферическим отвалом, однозубым рыхлителем и системой безопасности Ропс Фопс. Данная модель самая часто используемая для любых строительных, планировочных работ, на грунтах любой категории сложности.

Вся техника проходит предпродажную обкатку и находится на гарантии.

«Челябинский Завод Промышленных Тракторов» осуществляет производство и поставку дорожно-строительной техники и запасных частей, а также стационарное и выездное сервисное обслуживание и эксплуатационный ввод своей продукции на предприятии заказчика.

Предприятие предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества: всю выпускаемую продукцию предприятие реализует по заводским ценам. На весь ассортимент действует гарантия 12 месяцев со дня покупки. Кроме изготовления и реализации спецтехники, завод занимается техобслуживанием, а также продажей запчастей, комплектующих и дополнительного оборудования к дорожно-строительным машинам.

Бульдозер Челябинского Завода Промышленных Тракторов — видео от клиента

Видео снято машинистом бульдозера на полигоне ТБО в Г. Шахтерске.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/f5ZUr6HI0tk

Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!