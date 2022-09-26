ТМХ отправил магистральный тепловоз на Тугнуйский разрез

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Грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») направлен в адрес АО «Разрез Тугнуйский».

В соответствии с контрактом, заключенном в 2022 году, БМЗ передал грузовой магистральный тепловоз Сибирской угольной энергетической компании. Локомотив будет эксплуатироваться в Бурятии на Тугнуйском погрузочно-транспортном предприятии, которое обслуживает один из крупнейших разрезов по добыче каменного угля в России.Сибирская угольная энергетическая компания с 2016 года регулярно пополняет локомотивный парк тепловозами производства Брянского машиностроительного завода.

На предприятие за это время направлено пять грузовых магистральных локомотивов серии 2ТЭ25КМ.Предприятия, эксплуатирующие 2ТЭ25КМ, отмечают, что применение на производстве машин этой серии позволяет повысить производительность труда и увеличить объем грузоперевозок.

Брянский машиностроительный завод выпускает грузовые магистральные локомотивы 2ТЭ25КМ с 2014 года. На сегодняшний день эксплуатируется более 600 машин. Локомотив предназначен для работы в различных климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Тепловоз способен перевозить составы весом 6400 тонн.

2ТЭ25КМ отвечают самым строгим экологическим требованиям. Конструкция локомотива отличается доступностью основных узлов, благодаря которой удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией — «ТМХ Инжиниринг», подразделения которого расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.