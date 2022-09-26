ТКЗ выполнил комплектную поставку барабана высокого давления для ТЭЦ-12

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) выполнил комплектную поставку барабана высокого давления. Получатель продукции — ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» — важный энергетический объект, который отвечает за снабжение электрической и тепловой энергией центральных районов Москвы.

Новый барабан будет работать в составе энергетического котла ТП-80 (ст. № 8) производства «Красного котельщика». Замена после многолетней эффективной эксплуатации и приведение к нормативному состоянию одного из самых важных элементов котлоагрегата будут способствовать обеспечению непрерывности технологических процессов по выработке тепловой энергии.Барабан длиной свыше 18 метров и весом около 90 тонн будет обеспечивать сепарацию воды и пара для их дальнейшей подачи в опускные трубы и пароперегреватель котла, очищать пар и создавать запас воды в котлоагрегате.

Конструктивно в нем предусмотрено сепарационное устройство — в барабане для ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» оно модернизировано. Кроме того, установлена надежная система парового разогрева и расхолаживания.Помимо основного оборудования в комплект поставки ТКЗ вошли указатели уровня воды — они будут установлены непосредственно на площадке обслуживания барабана, а также уравнительные сосуды, к которым будут подключены датчики уровня с дистанционной передачей данных в систему управления котлом.