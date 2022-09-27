ДСТ-УРАЛ запустил производство бульдозера с электромеханической трансмиссией

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Тракторный завод ДСТ-УРАЛ постоянно развивается, совершенствует свою продукцию и расширяет линейку производимой техники. Конструкторская мысль не стоит на месте. Новым шагом стало представление бульдозера на базе трактора с электромеханической трансмиссией (ЭМТ).

Бульдозер на базе трактора с электромеханической трансмиссией (ЭМТ) имеет ряд преимуществ относительно традиционной трансмиссии: — позволяет развивать максимальный крутящий момент с нулевой скорости;- осуществлять разворот на месте;- снижает расход топлива более чем на 20%;- обеспечивает независимый бесступенчатый привод с помощью электрической энергии.

Важно отметить, что тракторный завод ДСТ-УРАЛ не просто представил данные модификации бульдозеров, а уже запустил производство и принимает заказы. На данный момент с электромеханической трансмиссией доступны бульдозеры Е9 и Е12.

В ЭМТ отсутствуют рабочая жидкость и элементы трения, за счет этого значительно снижается стоимость обслуживания данного вида техники и увеличиваются межсервисный интервал.За счет постоянной тяги обеспечивается работа ДВС на постоянных оборотах, что увеличивает ресурс двигателя.

ЭМТ состоит из тяговых электродвигателей (СДПМ — синхронный двигатель с постоянными магнитами) и генератора (СГПМ — синхронный генератор с постоянными магнитами).

Опционально возможна комплектация машины прямым бульдозерным оборудованием и трехзубым рыхлительным оборудованием.

В качестве базовой силовой установки применен рядный отечественный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 240 л.с.

Привод системы охлаждения прямой механический с использованием обгонной муфты и выдувной крыльчаткой вентилятора. Во впускной системе применен высокопроизводительный воздушный фильтр отечественного производства (опционально возможно установка мультициклона повышенной степени очистки и производительности).

Ходовая часть выполнена по линейному типу, с цельносварным герметичным корпусом тележек, обеспечивающим беспрепятственную и долговечную работу механизма натяжения, исключая возможность попадания внутрь механизма грунта и влаги.

Элементы от схода гусениц интегрированы в корпус тележек и входят в базовую модификацию трактора.

Визуально от версии с гидростатической трансмиссией бульдозер отличается кабиной зелёного цвета.