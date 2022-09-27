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26 сентября в Луганске открыт многофункциональный медицинский центр.

Новый медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м построен специалистами Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны России за 101 день. На строительстве были заняты 650 человек.

В нём расположены 100 двухместных палат со всем необходимым. В учреждении установлены компьютерные томографы, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-лаборатория.

На территории комплекса также возведены кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.

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«Это учреждение на себя возьмет именно функции инфекционного центра, будут объединены все направления лечения таких болезней. И здесь коечный фонд будет распределен между пациентами с кишечными и воздушно-капельными инфекциями. В нём будут получать медицинскую помощь пациенты, инфицированные ВИЧ, СПИД, а также гепатитом. Сюда будет перемещен единственный в Республике полиомиелитный центр, где оказывается медицинская помощь пациентам, которые получили травмы с последующими осложнениями в виде гнойной инфекции», — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

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