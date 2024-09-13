В Луганске запустили новый вид производства

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На территории Луганской Народной Республики зарегистрировано предприятие, специализирующееся на производстве таких промышленных газов как углекислота, кислород, аргон, сварочные смеси и прочее.

Компания является единственным производителем сварочных смесей в республике (в процентном соотношении по заявке заказчика). Работа ведется исключительно с аттестованными баллонами, соответствующими ГОСТу 949-73. Ранее подобная продукция не выпускалась в ЛНР, а поступала в регион через поставщиков.

— Сварочную смесь мы производим по заявкам заказчиков, состоящую из углекислоты и аргона, — рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Божкова. — Газы переходят из жидкого агрегатного состояния в газообразное, соединяются в газовом баллоне и получается необходимая сварочная смесь. А в самом начале деятельности мы занимались заправкой баллонов углекислотой и кислородом.

Многие предприятия Луганской Народной Республики закупают промышленные газы, произведенные на территории региона.

— Среди них много строительных компаний, которые сейчас занимаются восстановлением в ЛНР, и промышленных предприятий, — уточнила индивидуальный предприниматель. — Мы стремимся развиваться и расширять наше производство, и планируем в будущем выпускать пищевую смесь из азота и углекислоты, предназначенную для упаковки мясных изделий.

Продукция, изготовленная на предприятии, применяется в отраслях машиностроения, металлургической и химической промышленности нашего региона. Данная компания по производству промышленных газов вносит большой вклад в развитие нашей республики, особенно с учетом проведения активных строительных работ в ЛНР.

Одним из крупнейших предприятий, использующим промышленные газы, выпускаемые в нашем регионе, является Лугцентрокуз имени С. С. Монятовского.

— Этот завод — флагман машиностроения Луганской Народной Республики, выпускающий запасные части для грузового подвижного состава, — сообщил начальник отдела материально-технического снабжения предприятия Юрий Завьялов. — Мы производим оси для железнодорожного состава, а также поглощающие аппараты грузовых вагонов, ряд штамповок, части буксового узла, и стараемся расширять ассортимент нашей продукции, которую покупают ведущие российские производители железнодорожных вагонов. Также мы очень рады, что имеем возможность закупать для нашего предприятия промышленные газы, производимые в ЛНР.

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