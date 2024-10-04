Алчевский металлургический комбинат в ЛНР запустил доменную печь после длительного простоя
На Алчевском металлургическом комбинате ЮГМК состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска доменной печи после семилетнего простоя.
Благодаря запуску устройства предприятие планирует не только возродить былые темпы производства, но и нарастить и увеличить объемы и качество продукции АМК. А это, в свою очередь, позволит увеличить экспортный потенциал завода и укрепить его позицию на рынке черной металлургии.
Алчевский меткомбинат уверенно движется вперед. Только за год объемы произведенной им продукции выросли на 20%, а число работников — на 200 человек.
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