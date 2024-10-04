Алчевский металлургический комбинат в ЛНР запустил доменную печь после длительного простоя

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На Алчевском металлургическом комбинате ЮГМК состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска доменной печи после семилетнего простоя.

Благодаря запуску устройства предприятие планирует не только возродить былые темпы производства, но и нарастить и увеличить объемы и качество продукции АМК. А это, в свою очередь, позволит увеличить экспортный потенциал завода и укрепить его позицию на рынке черной металлургии.

Алчевский меткомбинат уверенно движется вперед. Только за год объемы произведенной им продукции выросли на 20%, а число работников — на 200 человек.

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