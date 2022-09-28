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Мурманск расположен на Кольском полуострове — на берегу залива, недалеко от Баренцева моря. Расстояние до Москвы почти 1500 км, до Санкт-Петербурга — около 1000 км. Рядом проходит тёплое Северо-Атлантическое течение, поэтому море в этом районе не замерзает, а зимы более мягкие, чем в других городах на этой широте.

Мурманск начинался именно с порта, который построили в 1916 году. А вместе с портом появился и город — последний, который основали в Российской Империи. Со временем порт стал крупной базой для ремонта и снабжения судов Северного флота. Город участвовал во Второй Мировой Войне — по количеству бомбардировок Мурманск уступает только Сталинграду. К концу войны город был полностью сожжён.

Сейчас Мурманск — крупнейший в мире город за Северным полярным кругом. Здесь живёт почти 280 тысяч человек. Летом в Мурманске полярный день — солнце не заходит почти два месяца. Отсюда стартуют экспедиции на Северный Полюс, здесь можно подняться на палубу первого в мире атомного ледокола. В Мурманске установлен один из самых грандиозных монументов в мире — памятник советским воинам. Здесь работает океанариум — единственный в Европе, в котором изучают арктических тюленей. А ещё с конца августа здесь часто можно увидеть северное сияние.

1. По российским меркам, Мурманск — довольно молодой город, ему немногим больше ста лет. И хотя планы по строительству порта за Полярным кругом появились ещё в 1870-е годы, реализовать их удалось только во время Первой мировой войны. В условиях блокады Чёрного и Балтийского морей России нужен был незамерзающий выход в Северный ледовитый океан для приёма грузов от союзников. Так в 1915-м на берегу Кольского залива появился порт, а год спустя портовый посёлок Семёновский был преобразован в город.

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2. Будущая столица Заполярья получила название Романов-на-Мурмане, но это имя она носила недолго и после Февральской революции была переименована в Мурманск. Так советская власть убрала отсылку к царской фамилии и оставила только географическую привязку: Мурманом раньше называли северный берег Кольского полуострова. Само слово «мурман», по одной из версий, представляет собой искажённое слово «норманн», то есть северянин. А по другой, образовалось от слияния саамских слов «мур» — море и «ма» — земля.

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3. Вслед за приходом календарной зимы в Мурманске наступает полярная ночь: обычно она длится 40 суток — со 2 декабря по 11 января. А полярный день, когда солнечный диск до конца не заходит за горизонт, продолжается здесь ещё дольше — с 22 мая по 23 июля.

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4. Мурманск создавался как город-порт, и место для него было выбрано неслучайно. Кольский залив, представляющий собой узкий фьорд Баренцева моря, почти никогда не замерзает из-за тёплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима.

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5. Сегодня Мурманск — одна из ключевых точек Северного морского пути, а также место приписки атомного ледокольного флота России. Порт играет ключевую роль в жизни города и остаётся основой его экономики.

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6. Между центром города и портовыми сооружениями протянулась железная дорога. Как и в случае со строительством порта, вопрос о прокладке железнодорожной магистрали на Мурман поднимался ещё в конце XIX века, но окончательным поводом стала Первая мировая война. Дорога к незамерзающему порту на Баренцевом море была жизненно необходима, поэтому полотно длиной более тысячи километров уложили в рекордные сроки — за полтора года. Современное здание мурманского вокзала — уже третье по счёту. Первое было деревянным, с печным отоплением. Его открыли в 1916 году, а в 1922-м оно полностью сгорело всего за два часа. Вторая постройка, тоже выполненная из дерева, была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Третье здание, которое используется по сей день, возвели в начале 1950-х. Вокзал считается одной из главных достопримечательностей Мурманска и входит в список памятников архитектуры федерального значения. Здание с колоннами, арками и большим куполом ввели в эксплуатацию в 1954 году, а через пять лет его увенчал 15-метровый шпиль со звездой.

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7. Сердцем Мурманска можно считать его главную площадь — Пять углов. За свою историю она успела сменить немало названий: была площадью Пролетарской Смычки, Красной, площадью Покорителей Арктики, а с 1977 года — Советской Конституции. Но в 1990-м за ней официально закрепилось то имя, которое привыкли использовать сами мурманчане.

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8. Архитектурная доминанта площади и всего города — гостинично-деловой центр «Арктика», который считается самым высоким зданием за Полярным кругом. Гостиница с таким названием появилась в Мурманске ещё в 1933 году и изначально была 4-этажной, но в 1972-1984 годах её снесли и возвели на этом месте 18-этажную постройку высотой 72 метра. Свой современный вид здание приобрело в 2014 году, когда вновь открылось после масштабной реконструкции.

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9. Незамерзающий выход к морю наделил Мурманск особым положением среди других северных городов и обеспечил развитие транспортной системы. Кроме железной дороги здесь проходит федеральная автотрасса Р-21 «Кола», а в 24 километрах от центра города расположен международный аэропорт. Но ключевая позиция принадлежит, конечно, водному транспорту. Мурманский морской торговый порт — крупнейшее транспортное предприятие города. По объёму обрабатываемых грузов он занимает четвёртое место в России, а в Северо-Западном федеральном округе уступает только порту Санкт-Петербурга.

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10. Мемориал защитникам Заполярья «Алёша». Считается, что ласковое прозвище монумент получил из-за популярной в СССР одноимённой песни, в которой прославлялся болгарский памятник советскому воину-освободителю. Его прообразом был участвовавший в освобождении Болгарии рядовой Алексей Скуратов.

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11. Мурманск расположен на сопках, поэтому дома, стоящие на склонах, имеют ступенчатый фундамент и переменную этажность. В городе можно встретить множество разнообразных лестниц. Самая длинная из них — на улице Саши Ковалёва — насчитывает 429 ступенек.

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12. Город популярен у туристов: летом в порт часто заходят круизные лайнеры, а зимой сюда приезжают гости из европейских и азиатских стран, чтобы покататься на горных лыжах, сходить на рыбалку и увидеть северное сияние.

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13. «Царь-термометр» в 150 м установлен на трубе котельной центральной мурманской ТЭЦ.

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14. В 1985 году за оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны столице Заполярья было присвоено звание «Город-герой». Гитлеровские войска пытались взять Мурманск штурмом, сбросили на него 185 тысяч бомб, однако он выстоял и продолжал работать как портовый город.

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