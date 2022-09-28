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Транспорт и логистика

в Таганроге дан старт движению двух новых трамвайных маршрутов

 © img.tsargrad.tv

В Таганроге завершился очередной этап реконструкции трамвайной сети. Во вторник 27 сентября в городе торжественно открылось движение по двум реконструированным маршрутам — № 5 и № 6. Обновлённые маршруты соединили историческую часть города с западной (индустриальной). Здесь будут ходить новые бесшумные вагоны.

Напомним, реконструкция трамвайной сети в Таганроге продолжалась два года и практически завершена. За это время проделана грандиозная работа. Реконструировано 45,5 км маршрутных сетей и 43,4 км контактных, восстановлено шесть маршрутов, обновлено 50 вагонов и 8 подстанций, установлено 102 современных остановки, построен диспетчерский пункта и депо.

 © donland.ru

 © donland.ru
Источник: https://rostov.tsargrad.tv/news/v-t...dvizhenie-po-dvum-marshrutam_633828

Таганрог, трамвай
  • Nelton Nelton
    28.09.2211:55:53

    «Трамвай построить — это не ешака купить"(С)

    http://gatchina...B0%D0%B7%D1%83.

    #1254049
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.09.2215:53:39

    То что сделано в Таганроге в деле трамвайного возрождения это что-то на грани фантастики!

    Этим можно гордится в мировом масштабе как примером для подражания!!!

    Дай бог чтобы и другие города пошли этим путьем.

    #1254060
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