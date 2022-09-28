в Таганроге дан старт движению двух новых трамвайных маршрутов
В Таганроге завершился очередной этап реконструкции трамвайной сети. Во вторник 27 сентября в городе торжественно открылось движение по двум реконструированным маршрутам — № 5 и № 6. Обновлённые маршруты соединили историческую часть города с западной (индустриальной). Здесь будут ходить новые бесшумные вагоны.
Напомним, реконструкция трамвайной сети в Таганроге продолжалась два года и практически завершена. За это время проделана грандиозная работа. Реконструировано 45,5 км маршрутных сетей и 43,4 км контактных, восстановлено шесть маршрутов, обновлено 50 вагонов и 8 подстанций, установлено 102 современных остановки, построен диспетчерский пункта и депо.
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