Промышленная группа Royal Thermo выпустила миллионный радиатор

На заводе стальных панельных радиаторов (СПР) промышленной группы Royal Thermo сошёл с конвейера миллионный радиатор. Им стал радиатор Ventil Compact — самая популярная модель производителя.

Производство СПР было открыто в 2018 году на территории Технопарка «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржач Владимирской области. Первый прибор изготовили в середине 2019 и менее чем за три года выпустили миллионный радиатор. Ассортимент продукции Royal Thermo постоянно расширяется. Сегодня это более 30 000 моделей в трех дизайнерских цветах для любых типов объектов и технических решений.

Радиатор Royal Thermo © www.rusklimat.com

Радиаторы Royal Thermo нового поколения изготавливаются из высококачественной стали толщиной 1,2 мм и имеют рабочее давление 10 бар. Полностью автоматизированное производство позволяет не только с абсолютной точностью осуществлять сборку и сварку, но и исключить влияние человеческого фактора на готовый продукт.

В настоящее время завод СПР оснащён двумя сверхсовременными автоматическими линиями ведущего мирового производителя LEAS (Италия), способными производить 1,2 млн радиаторов в год. В 2023 году планируется запуск третьего конвейера, что позволит увеличить производственную мощность до рекордных 2-х миллионов приборов в год.

Радиаторы, выпущенные на заводе СПР, полностью соответствуют самым строгим российским стандартам качества и производятся в соответствии ГОСТ 31311. Промышленная группа Royal Thermo работает с крупнейшими застройщиками производственных, коммерческих и жилых объектов во всех регионах России и стран ЕАЭС. Продукция поставляется в муниципальные объекты социального назначения — школы и больницы, в том числе ковидные госпитали. В 2022 году доля рынка стальных панельных радиаторов Royal Thermo достигнет 16%.

Завод стальных панельных радиаторов Royal Thermo успешно реализует государственную программу импортозамещения. В производстве задействовано сырьё крупнейших российских производителей. Уровень локализации составляет 99%. Во время посещения Технопарка «Русклимат ИКСЭл», летом 2022 года, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил продукцию завода.

«Завод стремительно развивается. Мы постоянно модернизируем оборудование и повышаем его производительность, что позволит промышленной группе Royal Thermo к 2024 году занять 25% российского рынка стальных панельных радиаторов», — сказал Ашихмин Андрей, директор дивизиона ТЕРМО Торгово-производственного холдинга «Русклимат».

Миллионный радиатор Royal Thermo © www.rusklimat.com

Миллионный радиатор Royal Thermo. © www.rusklimat.com