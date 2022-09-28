В Липецкой области начали собирать электромобили

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В Липецкой области сегодня открылся завод «Моторинвест» по производству электромобилей «Evolute». Пока на заводе будут производить только одну модель «Evolute I-Pro». Но до конца года планируется начало выпуска и другие моделей: кроссовера «I-Joy» и минивена «Evolute I-Van». А в будущем завод расширит свою линейку до пяти моделей.

В этом году речь идёт исключительно о крупноузловой сборке: машины практически готовыми привозят из Китая, и около 100 автомобилей сейчас уже на заводе. В Краснинском районе автомобиль доукомплектовывают несколькими агрегатами: передней и задней силовыми установками, бампером, аккумуляторной батареей, подвеской, зарядными устройством.

Из Китая автомобили едут в Липецкую область около месяца. И аккумуляторные батареи приходят с зарядом в 40%. А вообще заряда электромобиля должно хватать на 400-420 километров. При этом сейчас электромобили начинают адаптировать к суровым российским условиям: из опасения, что зимой часть заряда батареи будет «съедать» обогреватель, его планируют сделать автономным.

Полной локализация производства завод планирует достичь через 11-12 лет. В числе планов также выпуск гибридного автомобиля, который сможет проезжать без подзарядки до 1100 километров.

Производство электромобилей — это подстанция на 20 мегаватт, три этажа и цеха: окраски, сварки и сборки. Цех окраски занимает 30 000 квадратных метров, цех сварки — 20 000 квадратных метров, цех сборки — 18 000 квадратных метров. До этого практически на этих же мощностях завод выпускал автомобили «Changan».

По планам, в Краснинском районе с 2023 года будет локализовано производство кузова электромобилей, здесь будет идти их сборка и окраска. Пока на предприятии работают 150 человек, но с ростом локализации производства количество рабочих мест увеличится до 2000, в том числе 900-1000 человек будут заняты на сварке, 240 — по 120 человек в две смены будут работать на окраске. Новый автомобиль будет сходить с конвейера каждые восемь минут. А за смену мощности завода позволяют выпускать 50-60 машин. За год же на заводе теоретически могут производить до 100 000 автомобилей.

Об открытии производства в сентябре было заявлено ещё 22 марта. Тогда же сообщалось, что компания «Моторинвест» за 11 лет вложит в производство 13 млрд рублей. За это время планируется произвести более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.Первый сошедший с конвейера электромобиль оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 километров. Мощность электродвигателя эквивалентна 150 лошадиным силам.

На открытии завода неоднократно звучало, что проект призван стать значимым звеном промышленной кооперации Липецкой области.

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© gorod48.ru

© autostat.ru

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