Покрасочный комплекс для завода полуприцепов Grunwald
Сегодня расскажем вам об одном очень интересном предприятии. Это современный российский машиностроительный завод Grunwald, расположенный в самом западном регионе России — в Калининграде.
На предприятиях Grunwald покрасочный участок является «бутылочным горлышком». Поэтому компанией было принято решение сделать такой комплекс, чтобы это «бутылочное горлышко» раскрыть и больше никогда к этому вопросу не возвращаться.
Особенность этого комплекса в том, что он универсальный, не заточенный под определенный продукт. Здесь будут краситься изделия разного вида, длин и высот. Это рамы длиной от 17 до 6 метров, а также объемные кузова. По словам директора по производству компании Grunwald, покрасочный комплекс выполнен на очень высоком уровне, сопоставимом с европейскими аналогами.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ET0yMnLByLo
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