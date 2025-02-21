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grunwald 21 февраля 2025, 11:15 51 Транспорт, спецтехника и логистика

Новая модель шторного полуприцепа от завода Grunwald

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Машиностроительный завод Grunwald из Калининграда сообщает о запуске в производство новой модели магистрального полуприцепа.

Новинка — шторный полуприцеп Gr.CS40 — получил грузовую платформу длиной 16,5 м для перевозки 40 европаллет.

Модель создана для перевозки любых коммерческих грузов по маршрутам связывающим между собой крупные города страны и важные логистические центры. Опытные перевозчики знают, что больший объем груза сокращает издержки доставки. Поэтому основной принцип, реализованная в новом полуприцепе: «Никаких компромиссов — везите больше, везите дальше!»

Особое внимание уделено удобству обращения с грузом. Конструкция профиля обвязки включает 94 дополнительных отверстия для крепления груза и 40 утапливаемых скоб с нагрузкой до 2500 кг. Конструкция рамы имеет 24 стакана для установки коников. Коники укладываются в кассеты по обе стороны рамы.

Новый Gr.CS40 от Grunwald сконструирован для самых нтенсивных перевозок по дорогам страны. Подробности на сайте компании.

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Полуприцепы, прицепы, Grunwald, Калининград, грузовой транспорт, коммерческий транспорт, итоги года, итоги 2024
  • Clausson Clausson
    21.02.2512:39:12

    А сколько грязи выливали на этот завод, в свое время, и по поводу отверточной сборки, и дескать там вообще ничего что бы было сделано в России. А вот так, и все основные агрегаты собственные.

    И заводы у них красавцы!

    Отредактировано: Clausson~12:41 21.02.25
    #1297220
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