Внедорожник Aurus Komendant показали во всей красе

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Российский производитель люксовых автомобилей Aurus наконец провел мировую премьеру полноразмерного представительского внедорожника Komendant (он же ЕМП-4124). Вообще, первоначально презентация этой модели должна была состояться весной 2019-го, однако срок несколько раз сдвигали — в итоге машину впервые публично показали 29 сентября вечером в Москве.

Komendant создан на единой платформе с седаном Senat (ЕМП-4123), который мелкосерийно выпускают с 2021-го. Внедорожник унифицирован с седаном по шасси, агрегатам, части несущих элементов кузова, передней панели салона, дверным картам. Однако все внешние панели кузова у Коменданта оригинальные, а колесная база укорочена на 200 мм — до 3100 мм.

Носовая часть у внедорожника в профиль визуально длиннее, чем у седана, — этого эффекта достигли за счет менее объемного лобового стекла.

Габаритные длина, ширина и высота Коменданта — 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колея передних и задних колес — по 1700 мм.

Как и у Сената, в конструкции предусмотрены несколько предустановок движения, в том числе Auto, Sport, Comfort и Allroad, однако у внедорожника изменяемый дорожный просвет — от 200 до 260 мм. В обычном состоянии он составляет 230 мм.

Базовая конфигурация также знакома по седану, то есть машина оснащена гибридной системой, составленной из 4,4-литрового битурбированного V8 НАМИ-4123, электромашины, 9-ступенчатой автоматической коробки передач КАТЕ-R932 и литий-ионной батареи. Мощность ДВС — 598 л.с., крутящий момент — 880 Нм. Электромашина добавляет еще 28 кВт (38 л.с.), кратковременно она может выдавать до 63 л.с. Предусмотренные режимы работы: 1) запуск ДВС электродвигателем; 2) только двигатель внутреннего сгорания; 3) совмещенный (одновременный привод от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя); 4) режим заряда аккумуляторной батареи от двигателя внутреннего сгорания.

Снаряженная масса внедорожника — 3235 кг, полная — 3495 кг. Объем топливного бака — 90 л, багажника — 600 л, размерность колес — 255/55 R20.

Отмечается, что доля деталей российского производства в Коменданте достигает 70%, для сравнения — седан Senat полтора года назад начинал с 53%. Количество российских поставщиков компонентов для Aurus уже превышает сто.

Прототипы Коменданта проходили дорожные испытания во всех климатических зонах — на Крайнем Севере, на Кавказе, в Астрахани и ОАЭ. Машина предназначена для работы в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Выпуск новинки будут вести на заводе «Аурус» в Елабуге, Татарстан. Внедорожник намерены собирать по индивидуальным заказам на одной линии с седаном.

Клиентам предложат девять оттенков кузова, семь разновидностей интерьера и многочисленные варианты индивидуализации (пороги, вышивка, тиснение).

Салон у ЕМП-4124 четырехместный, на втором ряду — два индивидуальных кресла повышенной комфортности.

Первую партию внедорожников соберут в конце 2022 года, но в продажу она не поступит. Товарные образцы пойдут только с начала 2023-го.

Цена на Aurus Komendant уже объявлена — от 36 585 600 рублей. Конкурентами новинки называют Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS — все эти машины в связи с санкциями с весны официально не поставляют на российский рынок.

В Aurus возлагают особую надежду на внедорожник: если седан продается лишь десятками единиц в год, то ожидаемый спрос на Komendant — до пяти тысяч в год. Автомобиль будут экспортировать на Ближний Восток, в Северную Африку, а также в страны Юго-Восточной Азии.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© quto.ru

© quto.ru

©Видео с youtube.com

https://quto.ru...s-komendant.htm