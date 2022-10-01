Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 9 (2022г.)

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Курская область

г. Фатеж

В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в 10 регионах страны открыли 11 спортивных объектов.Спортивное учреждение построено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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В здании расположены универсальный игровой, борцовский и тренажерный залы. Здесь будут проходить тренировки по футболу, волейболу, грэпплингу, настольному теннису и гимнастике. ФОК рассчитан на 700 посетителей в неделю, в том числе созданы условия для занятий населения с ограниченными возможностями здоровья.

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http://www.dddk...2/09/30/090330/

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Брянская область

г.Брянск

29 сентября, в Фокинском районе Брянска состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив».

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» − это два этажа, которые оснащены современным оборудованием. На первом этаже предусмотрены помещения для тренеров и медицинский кабинет, а также санузлы для посетителей, раздевалки и гардеробные. Центральным ядром физкультурно-оздоровительного комплекса является спортивный зал площадью более 600 квадратных метров. В зале предусмотрены раздвижные телескопические трибуны на 95 посадочных мест и 5 мест для маломобильных граждан. На втором этаже ФОКа расположен зал площадью около 200 квадратных метров.

https://riastrela.ru/p/97781/ (открытие, текст)

https://guberni...ajone-bryanska/ (фото)

© alania.gov.ru

Северная Осетия-Алания

г.Ардон

в Ардоне открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Спорткомплекс построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни!». В центре есть тренажерный, боксерский, баскетбольно-волейбольный и борцовский залы. Новый спортивный объект позволит улучшить условия для занятий детей и молодежи, проживающих в Ардонском районе, а также в свою очередь привлечет дополнительно занимающихся физической культурой и спортом в количестве более 200 человек.

© alania.gov.ru

http://alania.g...v.ru/node/11398

© fs01.cap.ru

Чувашская Республика

с. Ишлеи

29 сентября, в селе Ишлеи Чебоксарского района состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «УНГА», построенного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

© fs01.cap.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс «УНГА» площадью 4,2 тыс. кв. м — трехэтажное здание, где расположены 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, залы для настольного тенниса и борьбы, фитнес-зал, а также два зала для занятий общей физической подготовкой. Одновременно заниматься спортом в нем смогут 172 человека в смену. Спорткомплекс адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

https://sport.c...eks-v-chuvashii

В Чебоксарах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа © chgtrk.ru

Чувашская республика

г.Чебоксары

В Чувашии состоялось открытие четвертого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Новый спортобъект расположился между чебоксарских школ № 37 и 17.

На территории ФОКОТа расположились стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута и комплекс различных уличных тренажёров, а также трибуны для зрителей, рассчитанные на сто мест.

https://chgtrk....otkrytogo-tipa/

© zaryagazeta.ru

Волгоградская область

29 сентября на территории КСК им. Бакланова открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

© zaryagazeta.ru

http://zaryagaz...ivnyij-podarok/

© adygheya.ru

Республика Адыгея

В рамках прямого эфира состоялось открытие 11 спортивных объектов в 10 регионах страны. Среди них — «умная» спортивная площадка, построенная в г. Майкопе на базе гимназии № 22.

http://www.adyg...yy-sportivnyy-/

© altai-republic.ru

Республика Алтай

с.Черга

19 сентября состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Черга Шебалинского района. Комплекс включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейную коробку, беговые дорожки, уличные тренажеры, трибуну, на территории обустроено освещение.

https://altai-r...-archive/44087/