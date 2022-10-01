Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 9 (2022г.)
Курская область
г. Фатеж
В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в 10 регионах страны открыли 11 спортивных объектов.Спортивное учреждение построено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В здании расположены универсальный игровой, борцовский и тренажерный залы. Здесь будут проходить тренировки по футболу, волейболу, грэпплингу, настольному теннису и гимнастике. ФОК рассчитан на 700 посетителей в неделю, в том числе созданы условия для занятий населения с ограниченными возможностями здоровья.
http://www.dddk...2/09/30/090330/
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Брянская область
г.Брянск
29 сентября, в Фокинском районе Брянска состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив».
izobrazhenie viber 2022 09 29 08 54 12 644 © guberniya.tv
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» − это два этажа, которые оснащены современным оборудованием. На первом этаже предусмотрены помещения для тренеров и медицинский кабинет, а также санузлы для посетителей, раздевалки и гардеробные. Центральным ядром физкультурно-оздоровительного комплекса является спортивный зал площадью более 600 квадратных метров. В зале предусмотрены раздвижные телескопические трибуны на 95 посадочных мест и 5 мест для маломобильных граждан. На втором этаже ФОКа расположен зал площадью около 200 квадратных метров.
https://riastrela.ru/p/97781/ (открытие, текст)
https://guberni...ajone-bryanska/ (фото)
Северная Осетия-Алания
г.Ардон
в Ардоне открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Спорткомплекс построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни!». В центре есть тренажерный, боксерский, баскетбольно-волейбольный и борцовский залы. Новый спортивный объект позволит улучшить условия для занятий детей и молодежи, проживающих в Ардонском районе, а также в свою очередь привлечет дополнительно занимающихся физической культурой и спортом в количестве более 200 человек.
http://alania.g...v.ru/node/11398
Чувашская Республика
с. Ишлеи
29 сентября, в селе Ишлеи Чебоксарского района состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «УНГА», построенного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Физкультурно-оздоровительный комплекс «УНГА» площадью 4,2 тыс. кв. м — трехэтажное здание, где расположены 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, залы для настольного тенниса и борьбы, фитнес-зал, а также два зала для занятий общей физической подготовкой. Одновременно заниматься спортом в нем смогут 172 человека в смену. Спорткомплекс адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
https://sport.c...eks-v-chuvashii
В Чебоксарах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа © chgtrk.ru
Чувашская республика
г.Чебоксары
В Чувашии состоялось открытие четвертого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Новый спортобъект расположился между чебоксарских школ № 37 и 17.
На территории ФОКОТа расположились стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута и комплекс различных уличных тренажёров, а также трибуны для зрителей, рассчитанные на сто мест.
https://chgtrk....otkrytogo-tipa/
Волгоградская область
29 сентября на территории КСК им. Бакланова открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).
http://zaryagaz...ivnyij-podarok/
Республика Адыгея
В рамках прямого эфира состоялось открытие 11 спортивных объектов в 10 регионах страны. Среди них — «умная» спортивная площадка, построенная в г. Майкопе на базе гимназии № 22.
http://www.adyg...yy-sportivnyy-/
Республика Алтай
с.Черга
19 сентября состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Черга Шебалинского района. Комплекс включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейную коробку, беговые дорожки, уличные тренажеры, трибуну, на территории обустроено освещение.
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