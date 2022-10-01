Тяжеловесные составы пошли по БАМу

© gudok.ru

«Российские железные дороги» успешно выполнили опытные отправки поездов массой до 14 200 тонн и перешли к их массовому применению.

До начала первого этапа модернизации Восточного полигона по БАМу следовали поезда массой не более 6300 тонн. В ходе реализации первого этапа было организовано движение тяжеловесных поездов массой 7100 тонн. К 2022 году вождение тяжеловесных составов с углем стало новой нормой на Транссибе и БАМе. Только за первое полугодие их проследовало более 8 тыс. Это позволило дополнительно вывезти 1,8 млн тонн грузов.

Увеличение длины и массы составов позволяет по максимуму задействовать ресурсы Восточного полигона, в дополнение к мощностям, которые прирастают за счёт стройки.

А за последние две недели железнодорожники отправили 11 поездов массой 14 200 тонн и 14 поездов массой 13 400 тонн на участке Облучье — Хабаровск. На участке Тайшет — Иркутск отправлено шесть поездов массой 14 200 тонн и девять поездов массой 13 400 тонн.

Ежесуточно по сети ОАО «РЖД» на восток следует около 30 сдвоенных поездов весов от 12,5 до 14,2 тыс. тонн.

Технология сдвоенных поездов требует наличия магистральной грузовой тяги, способной тянуть состав такой длины и веса, и соответствующей инфраструктуры как для отправки, так и для принятия поездов такой длины.

До конца 2024 года в рамках второго этапа развития Восточного полигона планируется построить 1350 км дополнительных путей, 26 разъездов, реконструировать 25 станций и шесть разъездов. Также планируется выполнить строительство в Приморском крае обхода участка Шкотово — Смоляниново длиной 12,2 км. В Хабаровском крае будет электрифицирован участок Волочаевка — Комсомольск-Сортировочный — Ванино протяжённостью 829 км. Кроме того, на участках Транссиба и БАМа будут усилены устройства тягового электроснабжения — трансформаторные подстанции, питающие контактную сеть.