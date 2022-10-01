Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Тяжеловесные составы пошли по БАМу

 © gudok.ru

«Российские железные дороги» успешно выполнили опытные отправки поездов массой до 14 200 тонн и перешли к их массовому применению.

До начала первого этапа модернизации Восточного полигона по БАМу следовали поезда массой не более 6300 тонн. В ходе реализации первого этапа было организовано движение тяжеловесных поездов массой 7100 тонн. К 2022 году вождение тяжеловесных составов с углем стало новой нормой на Транссибе и БАМе. Только за первое полугодие их проследовало более 8 тыс. Это позволило дополнительно вывезти 1,8 млн тонн грузов.

Увеличение длины и массы составов позволяет по максимуму задействовать ресурсы Восточного полигона, в дополнение к мощностям, которые прирастают за счёт стройки.

А за последние две недели железнодорожники отправили 11 поездов массой 14 200 тонн и 14 поездов массой 13 400 тонн на участке Облучье — Хабаровск. На участке Тайшет — Иркутск отправлено шесть поездов массой 14 200 тонн и девять поездов массой 13 400 тонн.

Ежесуточно по сети ОАО «РЖД» на восток следует около 30 сдвоенных поездов весов от 12,5 до 14,2 тыс. тонн.

Технология сдвоенных поездов требует наличия магистральной грузовой тяги, способной тянуть состав такой длины и веса, и соответствующей инфраструктуры как для отправки, так и для принятия поездов такой длины.

До конца 2024 года в рамках второго этапа развития Восточного полигона планируется построить 1350 км дополнительных путей, 26 разъездов, реконструировать 25 станций и шесть разъездов. Также планируется выполнить строительство в Приморском крае обхода участка Шкотово — Смоляниново длиной 12,2 км. В Хабаровском крае будет электрифицирован участок Волочаевка — Комсомольск-Сортировочный — Ванино протяжённостью 829 км. Кроме того, на участках Транссиба и БАМа будут усилены устройства тягового электроснабжения — трансформаторные подстанции, питающие контактную сеть.
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1615456

РЖД, Восточный полигон, БАМ
  • Нет аватара Свет
    01.10.2215:07:32

    Электрофикация БАМа — важнейшая задача для развития РФ

    Мы даже не понимаем до конца, какие выгоды для страны несет БАМ

    #1254190
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      01.10.2215:42:29

      В инфраструктуре БАМ действитльно заложены большие резервы развития. Все-таки сейчас развивать БАМ проще и дешевле чем строить его c нуля — это было сделано в поистине героическом труде в советские времена.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:11 01.10.22
      #1254192
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      01.10.2218:23:29

      Не менее важен в будущем станет и Северный широтный ход.

      #1254195
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        01.10.2218:56:45

        Все важны: БАМ, Северный широтный ход, дорога на Магадан, коридор «Север-Юг»… всё в копилку развития страны.

        #1254196
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.10.2219:00:11

    А тут можно найти интересный материал про проект Сфера, который является по-сути аналогом Транссиба и БАМ-а в сфере информационных космических систем:

    https://smotrim...u/video/2487660

    К отправке в космос готов спутник «Скиф-Д», первый элемент российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера». Этот проект призван решить проблему цифрового неравенства и направлен на развитие космических информационных технологий. В планах Роскосмоса вывести на орбиту 388 спутников для широкополосного доступа в интернет и интернета вещей, связи, наблюдения.

    #1254203
    • Нет аватара Tcheluskin
      02.10.2223:27:23

      Сомнительно. Несколько сотен спутников — для интернета в удалённых посёлках или на океанских кораблях? У остальных уже есть быстрый наземный интернет.

      У StarLink, например, цена оборудования для приёма ~33 тыс. руб., абонентская плата ~6.5 тыс. руб./месяц. Вы купите?

      Имхо, американские аналогичные проекты StarLink и OneWeb — просто финансовые пирамиды; а мы за ними попугайничаем. 20 лет назад аналогичный проект Teledisk провалился. С тех пор скорость наземного интернета выросла на 3 порядка.

      Ну если там параллельно ещё и военно-промышленное назначение — это другая история.

      #1254210
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,