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Kотенко Cергей 07 июня 2025, 21:28 81 Дорожное строительство

Открыто движение по новым путям на перегоне БАМа Кун — Гурское

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 © gudok.ru

Новый перегон в Хабаровском крае обеспечивает связь Комсомольска-на-Амуре с портами Ванино и Советская Гавань.

Участок ж/д путей имеет длину 17 километров.

Во время строительства уделялось внимание защите инфраструктуры от паводков: насыпь была поднята на высоту до 10 метров, обустроены системы отвода воды и проведено укрепление полотна.

Дополнительно высажены деревья и выпущены мальки рыбы для минимизации воздействия на природу.

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Источник: gudok.ru

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РЖД, БАМ, Восточный полигон, Дальний Восток
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