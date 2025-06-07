Открыто движение по новым путям на перегоне БАМа Кун — ГурскоеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый перегон в Хабаровском крае обеспечивает связь Комсомольска-на-Амуре с портами Ванино и Советская Гавань.
Участок ж/д путей имеет длину 17 километров.
Во время строительства уделялось внимание защите инфраструктуры от паводков: насыпь была поднята на высоту до 10 метров, обустроены системы отвода воды и проведено укрепление полотна.
Дополнительно высажены деревья и выпущены мальки рыбы для минимизации воздействия на природу.
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Kотенко Cергей