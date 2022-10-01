Аграрии Подмосковья собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых

© riamo.ru

«Московская область в этом году достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам. Так, средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара», — сообщили в Правительстве.

На 7 сентября на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

Таким образом в этом году Московская область побила лучшие результаты по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года.

В том числе озимые зерновые убраны на площади 89 тысяч гектаров, валовый сбор составил 374 тысяч тонн при средней урожайности — 41,9 ц/га, озимая пшеница убрана на площади 85,5 тыс. га, валовый сбор составил 356 тысяч тонн при средней урожайности — 41,6 ц/га,

Озимая рожь убрана на площади 3,7 тысячи гектаров, валовый сбор составил 17,4 тысячи тонн при средней урожайности — 47,8 ц/га.