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Model Studio CS — комплексное решение для всех этапов жизненного цикла объектов капитального строительства (BIM/ТИМ). Российская BIM-система Model Studio CS предлагает готовые решения для проектирования, позволяя создавать трехмерную информационную модель по всем проектным разделам и инженерным специальностям.

Комплексное решение для информационного моделирования промышленных объектов.

Российская комплексная система трехмерного проектирования Model Studio CS предоставляет целый ряд возможностей администрирования и централизованной настройки, очень важных для крупной проектной организации с большим количеством пользователей. Это и настройка параметрической графики по образцу, и шаблоны оформления документации, и настройка атрибутов для экспорта при сборке информационной модели.

Система обеспечивает возможность совместной работы проектировщиков различных областей и других специалистов. Кроме того, она позволяет собирать данные из внешних ссылок других программ, а также легко подгружать оборудование с сайтов заводов-изготовителей. Удобные инструменты создания типовых узлов и конструкций обеспечивают эффективное развитие технологий типизации и унификации. Реализован механизм поиска коллизий, причем не только графических, но и связанных с соблюдением отечественных норм промышленной безопасности, а также нормативных расстояний между объектами.

Области применения решений на основе продуктов Model Studio CS:

машиностроительные и металлургические заводы;

объекты гражданского назначения;

объекты инфраструктуры воздушного и морского транспорта;

горнодобывающие предприятия;

нефтегазовый комплекс;

химическая и пищевая промышленность;

объекты специального назначения;

электроэнергетика;

объекты атомной энергетики.

Трехмерное и информационное проектирование является наиболее эффективным направлением автоматизации проектных работ. Программных средств, позволяющих автоматизировать рабочее место проектировщика, много, но большинство из них способно решить лишь частные задачи инженера, никак не помогая ни в организации процессов коллективной работы и комплексного проектирования, ни в управлении ими.

А между тем подобные процессы всегда сложны: затрагиваются интересы каждого проектировщика, требуется решать такие задачи, как организация системного хранения модели, регулируемое и контролируемое взаимодействие специалистов, организация контроля и обеспечение качества модели и принимаемых инженерных решений, реорганизация процессов выпуска проектно-сметной и рабочей документации, согласований, обмена заданиями, взаимодействия с заказчиком и многое-многое другое.

Model Studio CS работает в комплексе с базой данных CADLib Проект. Это инструмент управления 3D-проектом, позволяющий объединить в едином информационном пространстве комплексную трехмерную модель объекта строительства, документацию, спецификацию, календарный план и любую другую информацию об объекте.

CADLib Проект представляет собой единую базу, содержащую всю информацию о данном объекте: модели оборудования (технологического, электрического и др.), фундаменты под опоры и оборудование, изоляторы, колонны, ОПН, опоры ВЛЭП, гирляндыи т.д.

Справка

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) — информационная модель (или моделирование) зданий и сооружений, под которыми в широком смысле понимают любые объекты инфраструктуры, например инженерные сети (водные, газовые, электрические, канализационные, коммуникационные), дороги, железные дороги, мосты, порты и тоннели и т. д.

Информационное моделирование здания — это подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (а также сносу) здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.

Трёхмерная модель здания, либо другого строительного объекта, связанная с базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить все необходимые атрибуты. Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое: изменение какого-либо из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.