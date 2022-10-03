Самая современная хоккейная арена России открыта в Омске

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1 октября состоялась церемония открытия ледового комплекса G-Drive Арена — нового домашнего стадиона омского хоккейного клуба «Авангард».

Арена построена в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», Правительствами Российской Федерации и Омской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался «Газпром нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения. Все работы были выполнены в запланированный срок и в рамках утверждённого бюджета. Арена стала флагманским проектом программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», которая является крупнейшим инвестором и налогоплательщиком в Омской области.

Двенадцатитысячная ледовая арена в Омске стала одной из самых вместительных и самой современной в КХЛ. Архитектурно-техническая концепция комплекса вобрала в себя передовой международный опыт современных спортивных сооружений. Главная идея его создателей — многофункциональность, возможность использовать объект как для спортивных, так и для массовых мероприятий. Крутой угол наклона трибун улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Дополнительный зрелищный эффект на G-Drive Арене добавляет комплекс мультимедиа и концертного оборудования. На арене установлен один из самых больших в КХЛ медиакубов.

Новая арена имеет высокий уровень комфорта и адаптирована под климатические условия Сибири. Входная группа рассчитана на высокую пропускную способность, а теплые павильоны контроля обеспечивают необходимый комфорт для зрителей зимой. В комплексе предусмотрены удобные зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК «Авангард». Для подготовки хоккеистов к матчам и восстановления после игр предусмотрен специальный спортивный блок: 6 раздевалок, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, спортивные залы, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей, сервисные помещения и другая необходимая инфраструктура.

Ледовая арена имеет удобное местоположение и хорошую транспортную доступность. Для доставки зрителей на матчи будут использоваться новые экологичные автобусы на природном газе, подаренные Омску компанией «Газпром нефть».

От имени Федерации, хоккея, всех хоккеистов с большим событием Омск и клуб «Авангард» поздравил Владислав Третьяк. «Мы надеемся, что в этом зале появится новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые прославят нашу Россию. Я пришёл с подарком, — с майкой победителей, в которой наши хоккеисты выигрывали звание чемпионов мира и олимпийских игр. Я хочу этой майкой передать эстафету победы Губернатору Александру Буркову с пожеланиями продолжения победных традиций и новых успехов омским хоккеистам», — напутствовал Владислав Третьяк.

«Меня переполняют эмоции от возможности обратиться к вам сегодня, в этот исторический для омского „Авангарда“ день. Четыре года назад вы лишились арены, лишились команды, но продолжали поддерживать нас. Спасибо вам за это большое, В моей памяти навсегда останется день, когда мы привезли в Омск Кубок Гагарина, и праздновали эту победу с вами. Это было просто волшебно!» — сказал тренер Боб Хартли, обращаясь к омичам, и добавил по-русски: «Вы -суперболельщики! Эта Арена — ваш новый дом. Отличной игры, друзья!»

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© s5o.ru

© s5o.ru

© s5o.ru

© s5o.ru

© s5o.ru

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