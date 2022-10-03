В Омске открыт центр ядерной медицины

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Центр ядерной медицины расположился на базе городской больницы № 1. Мощность центра должна составить более 5 тысяч ПЭТ-исследований в год. Услуги в медорганизации будут оказывать по ОМС. Среди закупленного для центра оборудования — аппарат томограф с поддержкой функций ПЭТ-КТ.

Инвестиции в проект, анонсированный еще в 2019 году, составили более 330 млн рублей.

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