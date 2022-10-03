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В Омске открыт центр ядерной медицины

 © vademec.ru

Центр ядерной медицины расположился на базе городской больницы № 1. Мощность центра должна составить более 5 тысяч ПЭТ-исследований в год. Услуги в медорганизации будут оказывать по ОМС. Среди закупленного для центра оборудования — аппарат томограф с поддержкой функций ПЭТ-КТ.

Инвестиции в проект, анонсированный еще в 2019 году, составили более 330 млн рублей.

 © medvestnik.ru

Видеорепортаж
Источник: https://www.vademec.ru/news/2022/10...-tsentr-yadernoy-meditsiny-v-omske/

модернизация здравоохранения, Омская область
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