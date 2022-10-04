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Электроника, электротехника и приборы

В России запускают еще одну фабрику микроэлектроники

 © avatars.dzeninfra.ru

Ну наконец-то прояснилась судьба фабрики «Ангстрем-Т». Напомню, что эта фабрика обладает довольно современным оборудованием (по российским меркам, естественно), и способна производить микроэлектронику по технологии 90 нм с перспективой перехода на технологию 65 нм. Она оснащена оборудованием приобретенном в свое время у компании AMD.

Кратко напомню, что компания «Ангстрем-Т» создавалась еще с 2007 года, когда на кредит ВЭБ в размере почти 1 млрд долларов, было приобретено оборудование 130 нм у компании AMD с фабрики в Дрездене. По тем временам это было вполне современное оборудование.

Началась длительная история его пусконаладки, обучения специалистов, освоения технологии. Кризис 2008 года, приостановка и потом возобновление кредитной линии… в итоге лишь в 2016 году фабрика, наконец, была введена в строй. Попутно была приобретена технология 90нм у IBM.

Поначалу было всё неплохо, были заказы, были и экспортные поставки.

В августе 2018 года «Ангстрем-Т» отгрузило первую партию продукции по контракту с Китаем. Двухлетний контракт с китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он оценивается выше 2 млрд рублей.

Даже процессор Байкал делали. Правда еще из первых партий, тот который на ядре MIPS. Но это не точно.

 © avatars.dzeninfra.ru

О проблемах на предприятии стало известно только в январе 2019 года, когда в арбитраж поступил банкротный иск от основного кредитора — госкорпорации «ВЭБ.РФ». В итоге завод перешел в собственность дочке ВЭБ компании «НМ-Тех».

Компания принялась за восстановление производства (По информации издания «Коммерсантъ»). Даже были приглашены специалисты из Тайваня, с фабрики UMC.

Но по большому счету, до сих пор, никаких официальных новостей о планах по возобновлению работы фабрики не было. Ни плохих ни хороших. И вот наконец, наконец есть официальная новость от самого Минпромторга.

«Микрон» и «НМ-Тех» объединяют ресурсы для выпуска полупроводников.

На форуме «Микроэлектроника-2022» резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях НМ-Тех.Микрон окажет содействие в освоении таких продуктов как:

— двухинтерфейсная СБИС для применения в платежных картах «МИР»;

-интегральные микросхемы для паспортно-визовых документов с биометрией и для полисов ОМС.

-«Цель и безусловный приоритет — наращивание общих производственных мощностей в России. Сейчас возросший спрос превышает возможности нашей фабрики, требуется увеличить объемы выпуска», — заявила Гульнара Хасьянова, гендиректор АО «Микрон».

-«Важно максимально быстро поставить технологию и запустить выпуск изделий — для этого у нас есть современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал. Экспертиза Микрона позволит существенно ускорить процесс, — сообщил Сергей Царапкин, исполнительный директор ООО „НМ-Тех“.

— Мы вместе делаем общее дело чрезвычайной важности».

Таким образом, совершенно очевидно, что производство на фабрике «Ангстрем-Т» возобновляется. Пока это будут относительно несложные чипы для карт «МИР» и документов. Они на «Микроне» производятся по технологии 180 нм. Будет ли восстановлена технология 90 нм, пока не сообщается, но логично, что начинать надо с более простой, но очень востребованной сейчас в России технологии 180 нм.

Для тех кто думает, что 180-90 нм это «прошлый век», я напомню, что львиная доля чипов в мире делается по этой технологии или старше. Потому что для автомобильных, промышленных, космических, военных и большей части гражданских чипов более современный тех процесс не нужен. И для России сегодня именно техпроцесс 180-90 нм нужнее всего.

«Сделано у нас».Дзен
Источник: https://dzen.ru/a/Yzs9HNa1ZCJHWFto?&

электроника, производство
  • Nelton Nelton
    04.10.2214:46:39

    Данная новость на сайте микрона:

    https://www.mik...nter/news/8061/

    Отредактировано: Nelton~14:48 04.10.22
    #1254290
  • Нет аватара termometrix
    04.10.2215:15:26

    Возможно наши специалисты должны воспользоваться китайским опытом по преобразованию и совершенствованию фотолитографов, чтобы быстро наверстать отставание технологического процесса.Вот о чем идет речь:

    Китайские полупроводниковые компании сосредотачиваются на процессе литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), поскольку они не могут закупить из-за американских санкций оборудование для более сложного процесса в экстремальном ультрафиолете (EUV), который используется для производства более совершенных полупроводников.

    Литография EUV использует свет в экстремальном ультрафиолете с чрезвычайно короткой длиной волны 13,5 нанометров для нанесения рисунка на фоторезисте, в то время как литография DUV использует свет с длиной волны 254-193 нм.

    Однако производители полупроводников разработали технику двойного и четырехкратного усиления импульса для моделирования рисунка с помощью специальных линз, которая позволяет им производить продукцию в 10 нм диапазоне с помощью более старого оборудования DUV. В настоящее время TSMC и Самсунг также производят продукцию в 10нм диапазоне с использованием оборудования DUV.

    #1254292
  • Нет аватара srozmirovich
    04.10.2216:00:08

    От «подписали Соглашение» до «запуска фабрики» дистанция огромного размера. Особенно с учетом того, что по «Ангстрему» история с 2007 г. идет. Пока это опять новость о будущих успехах, что, вроде как, на данном сайте не приветствуется.

    #1254298
    • Нет аватара termometrix
      04.10.2216:43:29

      на данном сайте не приветствуется.

      Источник: «Сделано у нас».Дзен

      Есть документальное потверждение со стороны Минпромторга.

      #1254300
      • Нет аватара srozmirovich
        04.10.2216:55:55

        Документальное подтверждение со стороны Минпрома — о подписании Соглашения. А в заголовке: «запускают еще одну фабрику».

        #1254301
  • Нет аватара Бун777
    04.10.2216:58:17

    Оборудование AMD… отсталая страна, своих технологий никогда не будет, русскому чиновнику легче обменивать ресурсы на импортный технологичный товар,чем построить технологичную Россию.

    #1254302
    • Нет аватара termometrix
      04.10.2217:30:26

      своих технологий никогда не будет

      У нее и сейчас есть и будет.Только подумайте, сколько стран, например, устояли бы относительно неплохо после мощного западного эмбарго ограничений?

      Отредактировано: termometrix~17:42 04.10.22
      #1254303
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