Введена в эксплуатацию вторая очередь комбикормового завода «Агроэко» в Тульской области
«АГРОЭКО» продолжает наращивать производственные мощности. В рамках принятой в компании стратегии в строй введена вторая очередь комбикормового завода холдинга в Куркинском районе Тульской области. Мощности по производству и хранению зерна на этой площадке удвоились: ёмкость элеватора выросла до 180 тысяч тонн единовременного хранения зерна, ежегодное производство кормов увеличилось до 332,8 тыс. тонн.
Крупнейшее в Тульской области современное предприятие по производству кормов для животных открыто в марте 2020 года.
В 2022 году прошли работы по удвоению мощностей завода. Объём инвестиций в расширение составил 1,6 млрд рублей. Общий размер инвестиций в проект достиг 3,5 млрд рублей.
Современное высокотехнологичное оборудование, установленное на заводе, способно производить любые рецептуры кормов для всех видов животных.
«Благодаря этому увеличению общая мощность производства комбикормов в компании превысит 1,1 млн тонн, — отметил председатель совета директоров ГК „АГРОЭКО“ Владимир Маслов. — 90% от этого объёма планируем использовать для собственных свиноводческих площадок, около 10% будем реализовывать на рынке. Уже сегодня у нас есть контракты на производство и продажу кормов с крупнейшими производителями птицы Тульской области и соседних регионов».
В настоящее время в структуре холдинга работают три комбикормовых завода: два — в Воронежской области и ещё один — в Тульской. На заводах действует автоматизация процессов хранения и переработки зерна, предусмотрена трёхуровневая система контроля качества. АГРОЭКО выпускает корма с высокой степенью биологической безопасности. В рецептурах применяются только натуральные компоненты. Главными ингредиентами выступают зерновые и масличные культуры (пшеница, ячмень, соя
СПРАВКА
Группа компаний «АГРОЭКО» — современный агропромышленный холдинг, входит в ТОП-5 производителей свинины в России. В структуре АГРОЭКО работают 22 товарных свиноводческих комплекса, 2 селекционно-генетических центра, 3 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть магазинов «АГРОЭКО-Маркет». В крупных агрокластерах построены жилые комплексы и общежития для проживания сотрудников. Производственные площадки компании представлены в двух регионах страны — Воронежской и Тульской областях. Производственные мощности холдинга в 2022 году: 326 тыс. тонн — производство свинины, 962 тыс. тонн — производство кормов.
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