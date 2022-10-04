Высокоскоростные камеры от компании KARNEEV SYSTEMS
Высокоскоростная камера — это оборудование, с помощью которого производится высокоскоростная, ускоренная или рапидная съемка. Особенность этого процесса заключается в частоте кадров в секунду (от 32 до нескольких тысяч).
Сферы применения высокоскоростных камер
Главным предназначением этого оборудования является визуализация процессов, которые человек не может зрительно воспринимать в обычных условиях из-за того, что они протекают с высокой скоростью. То есть благодаря высокоскоростным камерам можно просматривать определенные действия в режиме сильно замедленной съемки. Таким образом возможно улавливание всех мельчайших подробностей произошедшего.
Рапидную съемку, осуществляемую высокоскоростными камерами, применяют как особый метод в науке и технике. А именно:
- — Строительство самолетов и ракет. С помощью камер проходят испытания оборудования для авиационных конструкций. Именно эта техника регистрирует запуск ракет;
- — Военные действия. Высокоскоростные камеры могут снять все подробности взрыва. Это оборудование необходимо при выполнении испытаний всех современных средств индивидуальной защиты или вооружения;
- — Фильмы и телепередачи. Высокоскоростные камеры используются на съемочных площадках фильмов со спецэффектами. Также на них снимают спортивные состязания;
- — Производство автомобилей. В процессе проведения краш-тестов без высокоскоростной камеры не обойтись. Причем для этой цели используется сразу несколько приборов одновременно;
- — Наука. Такая техника участвует в съемке испытаний, гидродинамических процессов и прочего.
Также, камеры подобного типа рекомендуется устанавливать на скоростных производственных линиях (сигареты, пластиковая тара) для выявления дефектов и своевременного их устранения.
Камера серии KARNEEV MX-X
Камера серии KARNEEV MX-X относится к оборудованию высшего класса. Этот высококачественный прибор используется в ходе научных исследований, аэрокосмической промышленности, высокоскоростной обработке и так далее. Устройство отличается идеальным набором функций, замечательными рабочими параметрами. Может собирать, хранить и обрабатывать данные с пропускной способностью до 8.2 Гбит/с.
Компания KARNEEV SYSTEMS предлагает высокоскоростные камеры отличного качества по выгодным ценам. Благодаря широкому ассортименту продукции, вы сможете найти устройство, соответствующее вашим задачам. Весь товар сопровождается сертификатами соответствия.
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