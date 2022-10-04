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Производство

Высокоскоростные камеры от компании KARNEEV SYSTEMS

 © karneev.com

Высокоскоростная камера — это оборудование, с помощью которого производится высокоскоростная, ускоренная или рапидная съемка. Особенность этого процесса заключается в частоте кадров в секунду (от 32 до нескольких тысяч).

Сферы применения высокоскоростных камер

 © karneev.com

Главным предназначением этого оборудования является визуализация процессов, которые человек не может зрительно воспринимать в обычных условиях из-за того, что они протекают с высокой скоростью. То есть благодаря высокоскоростным камерам можно просматривать определенные действия в режиме сильно замедленной съемки. Таким образом возможно улавливание всех мельчайших подробностей произошедшего.

Рапидную съемку, осуществляемую высокоскоростными камерами, применяют как особый метод в науке и технике. А именно:

  • — Строительство самолетов и ракет. С помощью камер проходят испытания оборудования для авиационных конструкций. Именно эта техника регистрирует запуск ракет;
  • — Военные действия. Высокоскоростные камеры могут снять все подробности взрыва. Это оборудование необходимо при выполнении испытаний всех современных средств индивидуальной защиты или вооружения;
  • — Фильмы и телепередачи. Высокоскоростные камеры используются на съемочных площадках фильмов со спецэффектами. Также на них снимают спортивные состязания;
  • — Производство автомобилей. В процессе проведения краш-тестов без высокоскоростной камеры не обойтись. Причем для этой цели используется сразу несколько приборов одновременно;
  • — Наука. Такая техника участвует в съемке испытаний, гидродинамических процессов и прочего.

Также, камеры подобного типа рекомендуется устанавливать на скоростных производственных линиях (сигареты, пластиковая тара) для выявления дефектов и своевременного их устранения.

Камера серии KARNEEV MX-X

 © cameraiq.ru

Камера серии KARNEEV MX-X относится к оборудованию высшего класса. Этот высококачественный прибор используется в ходе научных исследований, аэрокосмической промышленности, высокоскоростной обработке и так далее. Устройство отличается идеальным набором функций, замечательными рабочими параметрами. Может собирать, хранить и обрабатывать данные с пропускной способностью до 8.2 Гбит/с.

Компания KARNEEV SYSTEMS предлагает высокоскоростные камеры отличного качества по выгодным ценам. Благодаря широкому ассортименту продукции, вы сможете найти устройство, соответствующее вашим задачам. Весь товар сопровождается сертификатами соответствия.


Высокоскоростные камеры, Камеры, Оборудование,
  • Nelton Nelton
    05.10.2209:34:41

    ключевой вопрос — где располагаются производственные мощности,

    если в РФ — то какой уровень локализации.

    #1254326
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